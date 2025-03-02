大聯盟級普伊格 小露一手轟台鋼

前大聯盟球星普伊格（中）目前效力韓職培證英雄。 （取自培證英雄官網）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台鋼雄鷹、樂天桃猿昨都與來台春訓的韓職球隊打熱身賽，都以2：6分別不敵培證英雄、NC恐龍，最有收穫的是免費進場觀賽的球迷，台鋼場看到前中信兄弟洋投艾速特轉隊後初登板，樂天場看到12強賽冠軍國手持續有穩定表現。

前兄弟洋投艾速特轉戰雄鷹，昨在自辦熱身賽亮相。 （台鋼雄鷹提供）

艾速特首次在自辦熱身賽亮相，1局上被擊出4支安打、投出1次保送狂丟3分，第2局調整策略後順利控制場面還投出1次三振，帳面上先發2局失3分，最快球速148公里。台鋼動用6名投手有4人掉分，數據最好是來台測試的日籍投手櫻井周斗，中繼2局無四死球，只被打1支安打無失分。

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回鍋韓職的前大聯盟球星普伊格是另一亮點，擔任左外野手數次演出美技守備，包括4局下行進間滑接沒收王柏融的安打，進攻上也展現7年大聯盟生涯累計132轟的長打實力，於3局上從李欣穎手中轟出陽春彈，李欣穎接替艾速特投2局，只被普伊格轟掉1分。

樂天一開賽就靠陳晨威、林立連續安打攻上得點圈，相繼發動盜壘後各趁捕逸、失誤跑回本壘得分，打線自第2局起只再出現4支安打，還兩度被對手策動雙殺化解攻勢。新洋投波賽樂用31球讓對手6上6下，在自辦熱身賽連續2場先發都投2局無失分，王志煊、陳冠宇各投1局，各用10球、8球就演出3上3下。

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