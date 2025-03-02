TPBL》雙北內戰逆轉擒王 戰神3連勝

戰神雷蒙恩終場前進球後激動怒吼。（記者林正堃攝）

雷蒙恩關鍵突破 上籃逆轉戰局

戰神麥卡倫（左）閃過國王曼尼高防守上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北台新戰神昨靠著雷蒙恩關鍵時刻的突破上籃逆轉戰局，加上麥卡倫的中距離命中，在驚濤駭浪中以106：100擊退TPBL聯盟龍頭新北國王，收下3連勝。

雷蒙恩上週首次穿上台灣男籃戰袍出戰亞洲盃資格賽，對香港攻下14分，本週他回歸戰神後卻略顯疲態，昨上半場2次出手盡墨，沒有得分進帳，好在關鍵時刻甦醒，最後2分鐘連續兩次的突破上籃得手，成為球隊本季首次贏下國王的重要功臣。

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戰神總教練許皓程雖在賽後記者會虧了雷蒙恩的表現不值得受訪，但他隨後正色表示，雷蒙恩在經過國際賽洗禮後，加上與林庭謙、阿巴西等國手一起訓練，處理球的能力變得更好，三分球的把握度也變高，「他本來就很有天賦，場上也很有企圖心，相信他若持續進步，未來會非常可怕。」

談到決勝時刻當仁不讓的氣勢，就是要帶球往籃下進攻，雷蒙恩笑說：「因為我的隊友都打得很好，他們打得好也給我信心，我也不想讓他們失望，很開心贏下比賽。」

雷蒙恩進帳13分、6助攻、5籃板，錢肯尼斬獲全隊最高23分，艾力克挹注19分、11籃板，麥卡倫得19分，傷癒歸隊的黃聰翰有10分。

卡位不積極 國王輸在籃板

國王球星林書豪因大腿傷勢持續休兵，主控李愷諺也缺陣，即使曼尼高狂飆33分、14籃板，林書緯拿21分，但最後擋不住戰神攻勢，無緣拿下連勝。國王教練萊恩指出，「我們最大問題是籃板，大家都不積極卡位，導致被對手有輕鬆的二波得分機會，想贏球也變得更加辛苦。」

另一場，桃園雲豹主力得分手克羅馬缺陣，但靠著林信寬獨拿21分領軍，團隊共6人得分達雙位數，以98：82賞給新竹攻城獅2連敗。

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