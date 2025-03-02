UBA》劉丞勳關鍵兩罰 健行晉4強

健行劉丞勳投進關鍵兩罰，扮演晉4強功臣。 （大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第四節最多領先16分的健行科大，卻在最後階段一度被追到只差2分，好在劉丞勳的關鍵兩罰命中，終場以100：96險勝台灣師大，拿下在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽的第5勝，也收下四強門票。

帶傷上陣 教頭憂控球戰力

儘管健行連10屆進軍四強，但健行前一場爆冷敗給台藝大，昨對上台師大又險些栽跟頭，讓教練劉孟竹不甚滿意，他認為，過去球隊優勢是後場戰力，能靠轉換快攻輕鬆得分，但現在後衛失誤頻傳，想贏球也變得更困難。

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劉孟竹進一步指出，由於劉丞勳是帶傷上陣，控球戰力不佳的問題更被放大，他說：「健行的射手過往不需擔心後場被壓迫過不了半場，如果我們想要拿回失去4年的冠軍，這關一定要解決。」

健行共有6人得分達雙位數，陳威宇拿24分，外籍生史密斯19分、15籃板，劉丞勳16分，廖本謙14分，曾睦軒13分、10籃板，王鼎鈞10分，健行跟上政大的腳步，成為本屆第二支確定晉級四強的隊伍。

台師大輸球後以3勝3負暫居第四，今天是複賽最終戰，最終四強門票將由台師大、輔仁大學、台藝大和國立體大競逐。

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