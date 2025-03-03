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德保拉丟7分 火腿完封中職冠軍

2025/03/03 05:30

火腿總教練新庄剛志在交流賽第2戰開球儀式擔任打者，當開球來賓將球投出，他冷不防地拋開球棒徒手接球，特別的開球橋段讓大巨蛋觀眾席爆出陣陣笑聲。（記者林正堃攝）火腿總教練新庄剛志在交流賽第2戰開球儀式擔任打者，當開球來賓將球投出，他冷不防地拋開球棒徒手接球，特別的開球橋段讓大巨蛋觀眾席爆出陣陣笑聲。（記者林正堃攝）

新庄剛志冷不防地拋開球棒徒手接球。（記者林正堃攝）新庄剛志冷不防地拋開球棒徒手接球。（記者林正堃攝）

交流賽完勝獅象 戰績人氣雙贏

〔記者羅志朋／台北報導〕日本火腿來台交流賽以全一軍陣容應戰，前天以3：0扳倒統一獅，昨再以8：0擊敗中信兄弟，連兩場完封對手，大巨蛋兩天總計湧入5萬3945名球迷，台灣球迷的熱情應援，讓火腿監督新庄剛志賽後直呼好感動，「我會記得一輩子。」

火腿推出去年勇奪洋聯勝投王伊藤大海先發，他投2局飆5K，12強日本國手北山亘基接手投3局，後續4名投手各丟1局無失分局聯手完封兄弟，共飆出11K，打線在第2局大爆發，單局灌進7分，包含萬波中正3分砲和清宮幸太郎兩分砲，早早拉開比分鎖定勝局。

兄弟洋投德保拉遭日本火腿KO，先發1.2局被敲6安包括2轟，失7分退場。（記者林正堃攝）兄弟洋投德保拉遭日本火腿KO，先發1.2局被敲6安包括2轟，失7分退場。（記者林正堃攝）

兄弟洋投德保拉昨先發1.2局，被敲6安包含2轟失7分苦吞敗投，兄弟總教練平野惠一解釋，賽前開幕儀式由於球場燈光全暗，德保拉無法按照平常慣有的備戰模式調整，加上前幾天感冒，對投球有一定影響，「比賽結束德保拉滿懊悔的，他說例行賽一定會努力調整回來，期待他的表現。」

火腿整場比賽壓著兄弟打，平野惠一認為，對方投手、守備、專注力都很好，感謝他們直到比賽尾聲仍拚盡全力，「我們去年拿到冠軍，選手很有自信地面對這場比賽，藉由這一戰讓他們發現到人外有人、天外有天，世界上還有更強的球隊存在，這是好事。」

受台灣球迷感動 新庄廣發邀請函

新庄剛志說，雖然比分差距大，但台灣球迷非常專注看每一球，很享受棒球這項運動，認真地為選手加油，看了真的很感動，希望台灣球迷能多來北海道看球，目標是火腿主場艾斯康球場湧入爆滿球迷，有一半球迷是台灣人，這樣是最好的。

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