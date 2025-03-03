伊藤滿血先發 少見開賽KKK

伊藤大海（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕去年因傷辭退12強賽的伊藤大海、萬波中正，昨都展現指標球星的頂級身手，伊藤期待有機會在國際賽與台灣交手，萬波則對自己在台灣很受歡迎感到驚訝。

伊藤開賽連飆3K，2局上雖被曾頌恩、高宇杰相繼敲安，仍及時化解危機，先發2局挨2安無失分，還飆5K。他表示，因為是今年第1場實戰，開賽其實投得很用力，平常很少會有連續3次三振，第2局被首名打者上壘後有修正投球。

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伊藤指出，很想參加明年的經典賽，最重要是今年球季先投出好成績，希望有機會與台灣交手。

萬波連兩場轟 回應高人氣

萬波2局下轟出3分彈助火腿先馳得點，連續2場開砲，單場2打數2安打2保送，4次打擊都上壘。他表示，首打席不覺得有壓力，或許因為心情放鬆才能順利開轟，很驚訝許多球迷拿著他的應援毛巾，也不吝給予掌聲，「沒想到自己在台灣這麼受歡迎，充分感受到台灣球迷的熱情。」

萬波指出，在沖繩春訓期間與古林睿煬交流機會不多，也許古林因為剛加盟怕生比較緊張，這次來台兩人聊了很多，古林也與全隊分享很多台灣的東西，「他讓我們對台灣有更多認識，感覺他慢慢融入球隊，相信我們的交情會愈來愈好。」

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