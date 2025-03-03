中信銀深耕基層棒運 邀逾千人觀看台日戰

火腿台灣交流賽G2由中信銀行副董事長詹庭禎（中）開球，中信兄弟總教練平野惠一（右）與日本火腿總教練新庄剛志分別擔任捕手與打擊。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕中國信託商業銀行獨家冠名贊助日本火腿台灣交流賽，兩天的比賽並邀請逾千位基層棒球教練及球員進入大巨蛋觀賽，欣賞台日職棒球星的精采比賽，也激勵小球員向更高的目標前進。

中信銀行招待上千名基層教練和球員觀賞日本火腿台灣交流賽。（中信銀行提供）

基層教練、球員攻蛋 感受高規格國際賽

中信銀指出，基層教練及職棒選手就像一本本教科書，球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質，也就是自信心，並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

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獲邀觀賽的2024年亞洲青棒台灣隊總教練、平鎮高中吳柏宏表示，「態度擺第一」是他的帶隊座右銘，強調無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團亦以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒選手從小學會拒絕誘惑。

去年榮獲太平洋聯盟第二名的日本火腿此次訪台陣容幾乎派出全一軍陣容，包含掛帥先發的王牌投手伊藤大海、台灣火球男孫易磊、明星賽人氣王萬波中正、12強日本隊成員清宮幸太郎、北山亘基等。昨天中信兄弟亦派出黃金陣容迎戰，包含萬人迷隊長王威晨、台灣大賽MVP曾頌恩、世界12強台灣隊黃金二游江坤宇及岳東華。

這場黃衫軍對決火腿之役，由中信銀行副董事長詹庭禎開球，中信兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿總教練新庄剛志接招打擊，吹響交戰號角。

中國信託是台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，此次日本火腿鬥士交流賽特別於場邊設置「中國信託運動體驗區」，發送小象髮箍及應援加油棒，攜手球迷展現地主隊氣勢，在職棒新球季開打前，兩軍會師台灣交流，機會相當難得。

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