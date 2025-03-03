專訪火腿社長》新庄的搞怪荒誕 符合火腿核心價值

火腿球團社長小村勝充分感受到台式應援熱力。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕日本火腿此次來台進行隊史首次海外交流賽，在大巨蛋兩場共湧入逾5萬人觀戰，火腿球團社長小村勝隨行充分感受台灣球迷的熱情，他指出，有機會的話希望再次來台進行交流賽。

2023年火腿將主場遷至造價600億日圓（約131億台幣）的北海道艾斯康球場，主打邊泡溫泉邊看球，並結合周邊飯店和商場，成為北國看球新聖地，去年開出場均2萬8830人的票房。

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小村勝指出，北海道是旅遊熱門地區，新球場啟用兩年，加上之前台灣球員陽岱鋼、王柏融效力火腿，近年又簽下孫易磊、古林睿煬，希望透過這次海外交流賽炒熱台日兩國棒球氣氛。

悍將二軍打擊教練高國輝（中）昨擔任火腿一日教練，賽前與古林睿煬（左）及孫易磊合影。（記者林正堃攝）

艾斯康球場經營方式 擄獲球迷、非球迷

艾斯康球場成為火腿新主場後，許多台灣球迷前往朝聖，小村勝說，希望打造成一個「大家能來很多次」的球場，不只是愛棒球的球迷，甚至不懂棒球的人也想來看球。

近年火腿陸續網羅台將，小村勝認為，台灣球員的可塑性很高，球團理念是「挑戰夢想」，希望支持從台灣到日本追夢的選手，畢竟隻身赴異鄉打球，心臟要很大顆才行，台灣球員的心理素質應該很好。

新庄剛志執教火腿邁入第4年，許多突破傳統的搞怪行徑令球迷莞爾，交流賽首戰他穿西裝搭保時捷跑車出場超吸睛，昨第2戰開球儀式他擔任打者，當開球來賓將球投出，只見他瞬間拋開球棒徒手接球，大巨蛋爆出陣陣笑聲。

小村勝說，球團的核心價值是讓球迷享受棒球，贏球之外怎麼讓球迷喜歡選手和球賽，這是新庄監督和球團努力的目標，做「特別的事情」之前，會跟日職聯盟報備，只要聯盟說沒問題，球團都會支持新庄監督，希望他去做讓球迷開心的事。

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