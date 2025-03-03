經典賽誰在C組? 今起關注中國晉級態勢

中國隊去年在U23世界盃贏得隊史最佳第4名，這批選手也是經典賽資格賽的主力。（取自WBSC官網）

〔記者吳清正／綜合報導〕經典賽資格賽B組賽事今天在美國亞利桑納開打，哥倫比亞、巴西、德國和中國爭取兩張會內賽門票，緯來體育台、愛爾達體育台和東森洋片台將進行轉播。

經由資格賽晉級明年3月會內賽的台灣隊，外傳預定將分在日本東京舉行的C組預賽，將迎戰日韓雙強，不過，如果中國也晉級，兩支亞洲球隊誰分在C組，可能仍有變數。

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世界排名13的哥倫比亞是資格賽B組最被看好的球隊，超過10名球員具有大聯盟資歷，投手由多次單季10勝的特赫蘭（Julio Teheran）領軍，還有打過中職的瑞歐和艾斯凱和銳歐，野手則有曾單季20轟的厄謝拉（Gio Urshela）和兩次單季打擊率超過3成的拉米瑞兹（Harold Ramirez），還有不少小聯盟的年輕好手，台灣時間今天上午9點首戰巴西，即可看出實力。

巴西的世界排名雖然在4隊中最低，但是被認為實力僅次於哥倫比亞，有不少日裔好手助陣，包括去年在西武隊出賽33場的高橋波，金伏雨果、仲尾次奧斯卡等投手也有日職經驗，還有數位小聯盟年輕投手。野手則以去年效力墨西哥聯盟的瑞金納托（Leonardo Reginatto）為主，也有效力日本獨立聯盟和社會人的選手。

德國有投手威特格倫（Nick Wittgren）和野手盧兹（Donald Lutz）打過大聯盟，其它選手來自小聯盟、獨立聯盟、美國大學和德國聯賽，其中最受矚目的是網球名將阿格西的兒子傑登（Jaden Agassi），他在MLB選秀聯盟先發6場，防禦率2.96。

中國陣中有張彥倫、吳晨昌和班傑明（Samuel Benjamin）等3名在美國打球的華裔選手，而去年在U23世界盃贏得隊史最佳第4名的年輕好手，也是這次資格賽的主力，今天凌晨2點對戰德國，將是爭取晉級必勝的關鍵戰役。

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