TPBL》雙神大戰豬羊變色 海神篡位老三

特攻謝亞軒單場飆進8記三分球，寫下聯盟新紀錄。（TBPL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄全家海神昨靠摩爾斯與艾德都繳23分、14籃板，加上防守策略奏效，以99：80力退台北台新戰神，終止2連敗低潮，也取代戰神重返聯盟第3名。

于煥亞（左）攻下海神本土最高13分、另有4助攻，助隊擊敗戰神，重返聯盟第3。（記者陳志曲攝）

海神過去4度交手戰神拿下3勝，昨首節建立起31：19的優勢，雖然次節手感下滑，單節只拿19分讓對手一度反超，不過易籃後限制戰神火力，讓對手兩節合計只拿32分，此役除團隊籃板多了16記，二波進攻得分也有26：2的懸殊差距。

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海神第二節一度遭反超

除雙洋將表現出色外，于煥亞攻下海神本土最高13分、另有4助攻，他提到，這一戰對排名來說相當重要，因此團隊也展現決心，在防守端不斷施壓、創造反快攻的機會，是贏下比賽的關鍵。

摩爾斯、艾德 雙洋將開火

戰神前天經過苦戰以106：100險勝新北國王，連兩天出賽球員也出現疲態，團隊命中率僅31.5%，中斷主場6連勝，接下來休兵兩天又要出戰聯盟第2名的福爾摩沙夢想家。狀元雷蒙恩繳全隊最高18分，麥卡倫挹注14分、5籃板、6助攻、6抄截。

戰神主帥許皓程指出，在賽程密集之下如何與強隊抗衡是球員必須學習的課題，畢竟到了更高強度的季後賽也會遇到一樣的情況，戰神輸球後掉回第4名，許皓程強調，球隊目標就是搶下前3名直接晉級季後賽。

另外，新北中信特攻昨火力全開，兩位新洋將持續為球隊帶來新氣象，飛馳拿下37分，其中有21分集中在第四節，馬可挹注36分、17籃板，助隊以116：106擊敗桃園雲豹。

謝亞軒8記三分球寫紀錄

特攻昨3人得分至少30分，謝亞軒單場飆進8記三分球寫下聯盟新猷，貢獻30分、5籃板，他感謝隊友與教練團相信自己，同時提到在林韋翰傷癒歸隊、陣中又有飛馳加入後，自己也能更專心做好射手工作。

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