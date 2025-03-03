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熬4年晉UBA四強 輔大等好久

2025/03/03 05:30

輔大暌違4年再度闖進4強，李盛新飆21分繳出本季新高。 （大專體總提供）輔大暌違4年再度闖進4強，李盛新飆21分繳出本季新高。 （大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕輔仁大學昨靠著外籍生莫森拿35分，加上李盛新挹注21分，以91：78力退黎明學院，收下113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽的第4勝，自108學年度再次挺進4強。

輔大過去兩屆都以第5名作收，想踏進台北小巨蛋都差臨門一腳，但昨在關鍵之戰沒讓遺憾再次重演，首節就打出33：16建立優勢，並一路保持領先到比賽終了，總教練楊哲宜也如釋重負地說：「相隔4屆，真的等了好久。」

李盛新貢獻21分

將傳授小巨蛋經驗

輔大本季補強看到效果，菜鳥王翊仲扛下先發主控，射手林哲宇提供進攻能量，轉學生李盛新昨繳出本季得分新高，楊哲宜也肯定全隊打出團結好球，而對於能重返小巨蛋，他說：「上次1勝都沒拿到，這次一定要拿下勝利。」

過去2季隨世新踏上小巨蛋的李盛新，今年來到輔大成功延續個人紀錄，也成為陣中唯一有在UBA進軍小巨蛋的球員，他表示，會和隊友分享在小巨蛋打球的經驗，希望幫助球隊拿下勝利。

政大48連勝 頭號種子晉級

尋求5連霸的政大昨以93：84擊敗健行，取得跨季48連勝，以頭號種子之姿挺進29日登場的4強賽，對手是台灣師大，第2種子健行則要強碰輔大。

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