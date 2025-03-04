自由日日Shoot》12強後勤思維 WBCQ踢鐵板

經典賽資格賽各隊證件有限，無法發放給防護員，台灣對南非一戰，投手沙子宸（左二）腿部抽筋，就由大聯盟配置的防護員（右一）上場處理。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕去年台灣隊贏得世界12強棒球賽冠軍，情蒐人員在球員休息室提供最即時的資料分析，被認為是幕後功臣之一，但是今年的經典賽資格賽，由於主辦的大聯盟對於球息休息室的人員、數量管控較為嚴格，情蒐人員無法進入休息室，效果難免打折扣，更衍生出沒有防護員進場、場外情蒐使用電子設備被罰款等賽後風波。中職秘書長楊清瓏表示，資格賽結束後已針對作業進行檢討，明年的經典賽等相關規定確定後，再進一步討論因應。

39張通行證 扣除球員教練剩2張

大聯盟為了在資格賽期間進行人員管控，只發給各隊39張球員休息室通行證，台灣隊扣除28名球員和9名教練，所剩兩張證件發給統籌經理和國際翻譯，包括防護員、裝備經理等工作人員，則都由大聯盟直接派駐到各隊。

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由於沒有分配到證件的情蒐人員無法進入球員休息室，楊清瓏表示，因此每場比賽出發到球場前，都先在飯店開情蒐會議，除了提供書面資料，負責人員也會分析說明，並回答球員和教練的提問。

大會派駐防護員 開賽情蒐各憑本事

棒協秘書長林宗成表示，資格賽只發給球隊39張證件，的確是比以往少，不過，所有球隊都一樣，並沒有任何針對性，大聯盟一向非常重視球場的人員出入管控，原則都是一致的。

中職同一套後勤作業，12強可以，奪冠後大肆宣傳功績，換到WBCQ卻踢到鐵板，慘被打槍。其實不論哪種比賽，台灣隊按照大賽相關規章，謹慎遵守，不要便宜行事，就不會節外生枝，減低後勤辛苦付出的美意。

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