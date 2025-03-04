晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日Shoot》12強後勤思維 WBCQ踢鐵板

2025/03/04 05:30

經典賽資格賽各隊證件有限，無法發放給防護員，台灣對南非一戰，投手沙子宸（左二）腿部抽筋，就由大聯盟配置的防護員（右一）上場處理。（資料照）經典賽資格賽各隊證件有限，無法發放給防護員，台灣對南非一戰，投手沙子宸（左二）腿部抽筋，就由大聯盟配置的防護員（右一）上場處理。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕去年台灣隊贏得世界12強棒球賽冠軍，情蒐人員在球員休息室提供最即時的資料分析，被認為是幕後功臣之一，但是今年的經典賽資格賽，由於主辦的大聯盟對於球息休息室的人員、數量管控較為嚴格，情蒐人員無法進入休息室，效果難免打折扣，更衍生出沒有防護員進場、場外情蒐使用電子設備被罰款等賽後風波。中職秘書長楊清瓏表示，資格賽結束後已針對作業進行檢討，明年的經典賽等相關規定確定後，再進一步討論因應。

39張通行證 扣除球員教練剩2張

大聯盟為了在資格賽期間進行人員管控，只發給各隊39張球員休息室通行證，台灣隊扣除28名球員和9名教練，所剩兩張證件發給統籌經理和國際翻譯，包括防護員、裝備經理等工作人員，則都由大聯盟直接派駐到各隊。

由於沒有分配到證件的情蒐人員無法進入球員休息室，楊清瓏表示，因此每場比賽出發到球場前，都先在飯店開情蒐會議，除了提供書面資料，負責人員也會分析說明，並回答球員和教練的提問。

大會派駐防護員 開賽情蒐各憑本事

棒協秘書長林宗成表示，資格賽只發給球隊39張證件，的確是比以往少，不過，所有球隊都一樣，並沒有任何針對性，大聯盟一向非常重視球場的人員出入管控，原則都是一致的。

中職同一套後勤作業，12強可以，奪冠後大肆宣傳功績，換到WBCQ卻踢到鐵板，慘被打槍。其實不論哪種比賽，台灣隊按照大賽相關規章，謹慎遵守，不要便宜行事，就不會節外生枝，減低後勤辛苦付出的美意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中