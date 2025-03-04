慘敗給火腿 平野：開打前勝負已定

平野惠一（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕尋求連霸的中信兄弟季前延攬打擊教練莎菈，洋投群也預備補強，只是前天0：8遭日本火腿隊完封，昨另一批選手以3：3和韓職NC恐龍打和，幾場和國外球隊交流之後，日籍總教練平野惠一大嘆，希望選手能體會「人外有人、天外有天」。

前天記者會，平野惠一就以「堆積如山」形容球隊課題。昨他則反問：「火腿隊的投手和我們的投手表現差別很大吧？」他表示，日職競爭激烈，只要一投不好就是下二軍，壓力難以想像，「日本人的視角來看，台灣投手素質很好、潛力更好，但差在想法改變的契機。為了走上投手丘，雙方的準備天差地別，前天的勝負開打前就已定了。」

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平野坦言敗給新庄剛志領軍的火腿隊不甘心，但並不是壞事，他仍認為台灣的棒球有無限可能，保持競爭心態的話一定能更好。昨和NC恐龍帳握手言和，但平野表示：「年輕投手決勝時自信不夠，好像縮得很小一樣。距離開季不到1個月，該是把開關開啟的時候了。」

洋投人選 羅戈、勝騎士入列

平野也希望球隊再有洋投人選，兄弟目前續約德保拉、猛登和克迪，並有新洋投黃博多。據了解，目前尚無合約的前富邦羅戈、前獅隊勝騎士和前味全龍銳歐，至少有1人有望在近期轉戰兄弟。

兄弟公布團隊薪資，曾頌恩月薪由13萬升至24萬，調幅84.6%。

（記者李惠洲攝）

兄弟外野手宋晟睿本季獲加薪6萬元。（記者李惠洲攝）

昨兄弟也公布團隊薪資，其中最受矚目的是去年符合FA資格但並未提出的許基宏，雙方簽下一紙5年、平均月薪80萬的合約，今年月薪由52萬調升至64萬。去年台灣大賽MVP、12強國手曾頌恩月薪也由13萬調升至24萬。

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