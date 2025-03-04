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職籃本土長人貧攻 怪洋將搶舞台?

2025/03/04 05:30

效力中信特攻的曾文鼎認為，如果只增加本土上場時間，實質表現並不會有顯著提升。 （資料照）效力中信特攻的曾文鼎認為，如果只增加本土上場時間，實質表現並不會有顯著提升。 （資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕國內職籃TPBL、PLG讓洋將大舉入侵，加上外籍生也加入戰局，本希望能藉此刺激本土球員成長，但台灣長人上場時間受到壓縮，大部分時間在板凳待命，也難有舞台發揮身手，洋將制度是否需要改變也引起討論，本土長人能力也受到嚴厲挑戰。

國內職籃本土長人因貢獻值不高，引發是否上場時間遭壓縮等討論。圖為戰神長人陳冠全，本季場均上場時間未超過10分鐘，場均得分僅1.9分。（資料照）國內職籃本土長人因貢獻值不高，引發是否上場時間遭壓縮等討論。圖為戰神長人陳冠全，本季場均上場時間未超過10分鐘，場均得分僅1.9分。（資料照）

壓縮本土長人上場時間

職籃本土長人 本季場均表現職籃本土長人 本季場均表現

TPBL本季每隊最多可註冊4名外籍球員，單場登錄3洋將、4節8人制，至於PLG同樣是可註冊4名外籍球員，單場登錄3洋將，並取消過去第四節單洋將制，改為單節最多可讓雙外援同時上陣，而PLG還有外籍生也會瓜分本土上場時間，包括富邦勇士莫巴耶、領航猿丁恩迪、鋼鐵人丹尼斯，讓台灣長人相形見絀。

PLG領航猿隊林正、TPBL戰神隊陳冠全已是國內屈指可數的長人，也都入選亞洲盃資格賽第三階段的台灣男籃，但兩人本季在職籃的上場時間不多，林正出賽14場，上場時間12分鐘18秒，場均繳2.3分、2.6籃板，陳冠全出賽18場，每場打9分41秒，可得1.9分、1.9籃板，表現乏善可陳。

許晉哲：可改回登錄雙洋

富邦勇士總教練兼領隊的許晉哲認為，或許可改回只登錄2位洋將，各隊教練團就可以思考大、小洋將的配置，他以自己過去帶隊為例，當時PLG還只能單場登錄雙洋將時，就是讓辛特力配一位大洋將，讓本土長人有更多出賽機會，曾祥鈞就繳出不錯表現。

各國洋將制度大不同，日本B職籃採雙洋將的4節8人次、南韓KBL為單洋將4節4人次，中國CBA為4節7人次，TPBL、PLG是否該嘗試轉變，抑或是選擇SBL曾採納過的外援身高限制，許晉哲認為，各種變化都會是可嘗試的選擇，但身高限制意義不大，畢竟本土球員打國際賽還是得面對各種身型的大洋將。

曾文鼎：

增上場時間 表現不一定好

國內指標性中鋒、現效力中信特攻的曾文鼎表示，無論是改成單洋將、上場人數限制或全本土制，很可能只是看到本土上場時間增加，但實質表現並不會有顯著提升，他建議，本土球員上不了場，還是可以利用練習時多跟洋將學習，多學幾招伺機而動，透過季外盃賽自我加強，才能建立足以出賽的本錢。

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