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東契奇5記三分球 湖人登西部第2

2025/03/04 05:30

東契奇（右）繳29分、9助攻，助湖人擊沉快艇，攻上西部第2。（美聯社）東契奇（右）繳29分、9助攻，助湖人擊沉快艇，攻上西部第2。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕愈來愈適應西岸新生活的東契奇，昨在本季最後一場洛城內戰繳出29分、9助攻，率領湖人以108：102力克快艇，賽後戰績38勝21敗，取代金塊攀上西部第2。

感謝熱情球迷 不在乎排名

東契奇在台灣時間3月1日才以31分助隊擊沉快艇，昨迎來3天內第2場同城對決，此役湖人雖少了兩位大將八村壘與里維斯，不過東契奇手感不俗飆出轉隊新高5記三分球，加上菜鳥射手柯奈特外線8投5中也貢獻19分，合力幫助紫金軍團豪取6連勝。

東契奇賽後感謝主場球迷熱情助陣，「氣氛真的太棒了，我們希望帶給觀眾想要的，也就是贏球，這也是我們現在一直在做的事。」對於湖人登上西部第2名，東契奇卻說自己不太關注排名，重要的是將比賽一場一場贏下來。

詹皇生涯5萬分 僅差1分

40歲的詹姆斯昨賽前生涯例行賽得分41820分、季後賽8162分，再拿18分就能締造生涯總得分5萬分里程碑，可惜此役狀態不甚理想，全場出現8次失誤，17投6中拿下17分，以1分之差與紀錄擦肩而過。不過昨湖人贏球後，詹皇也進帳例行賽第1000勝，成為史上第4位達成生涯千勝的球員。

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