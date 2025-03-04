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總統盃足球賽 獎金達475萬元

2025/03/04 05:30

全國總統盃足球錦標賽將於4月12日登場，圖為足協理事長王麟祥。（記者盧養宣攝）全國總統盃足球錦標賽將於4月12日登場，圖為足協理事長王麟祥。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025全國總統盃足球錦標賽將於4月12日登場，昨起正式開放報名，也是台灣相隔超過20年再有成人等級的盃賽，總獎金高達475萬元。

社會組最高層級盃賽

 台灣曾在1960至90年代舉辦過中正盃、足協盃等足球錦標賽，由社會球隊報名參加，男子組有飛駝、北市銀，女子組則有宜寧、銘傳、景文等球隊，歷經20年沉潛，如今由總統盃成為社會組最高層級盃賽，男子選手只要滿18歲、女子選手滿16歲，即可組隊報名參加。

首屆總統盃預計報名隊伍上限為32隊，每隊註冊人數為23位以及5位潛力新秀，球隊報名時分為A、B名單，B名單男子選手為U23、女子則為U20，每隊最多提報5名，除鼓勵球隊挖掘潛力新秀，也同時提供國家隊總教練選訓參考。

總統盃將採小組賽方式，以4隊一組，取分組第一、二名晉級單淘汰賽，冠軍隊伍將獲150萬獎金，亞軍則是75萬，另外預計會有進球王、最佳守門員兩大個人獎。

足協副秘書長陳亮辰指出，由於足協理事長王麟祥過去是球員出身，參加過萬壽盃、介壽盃等賽事，去年有了復辦成人等級盃賽的構想，最大目的就是希望能擴大參與，希望向擁有百年歷史的英格蘭足總盃（FA Cup）看齊。

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