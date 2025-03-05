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洋投三本柱大風吹 兄弟想包攬雙王牌

2025/03/05 05:30

前悍將洋投羅戈，據悉也有意轉投兄弟，年薪可望逾50萬美元，但目前尚未定案。（資料照）前悍將洋投羅戈，據悉也有意轉投兄弟，年薪可望逾50萬美元，但目前尚未定案。（資料照）

〔記者倪婉君、林宥辰、徐正揚／連線報導〕好洋投人人要!中職球隊不惜錢鬥角力後，去年洋投「三本柱」大風吹昨天態勢明朗。多隊高價爭搶的前統一獅王牌勝騎士，已確定轉戰中信兄弟黃衫，前味全龍銳歐也已獲官宣成為富邦悍將一席先發，而盛傳富邦羅戈也將和好友勝騎士一起「當兄弟」，若成真，中信將一次收下年薪至少50萬美元的兩張頂級王牌。

前獅隊王牌洋投勝騎士，可望以2年破百萬美元的保障合約加入兄弟。 （資料照）前獅隊王牌洋投勝騎士，可望以2年破百萬美元的保障合約加入兄弟。 （資料照）

勝騎士改穿黃衫

前味全洋投銳歐，已獲悍將官宣將扛一席先發。昨在WBCQ披哥倫比亞戰袍先發，對中國飆6K奪勝。 （法新社）前味全洋投銳歐，已獲悍將官宣將扛一席先發。昨在WBCQ披哥倫比亞戰袍先發，對中國飆6K奪勝。 （法新社）

傳羅戈一起「當兄弟」

中職洋將大風吹中職洋將大風吹

在2月28日之後原球隊享有優先議約權的權利消失後，爭奪三大洋投暗潮洶湧的局勢轉趨清晰，悍將昨率先宣布延攬銳歐，且讓他維持在龍隊的原譯名；勝騎士則可望以2年破百萬美元的保障合約加入兄弟，羅戈則還在跟兄弟洽談中，據悉也有望收下年薪逾50萬美元合約，但目前尚未定案。

勝騎士包辦去年勝投王（14勝）和三振王（167K），對兄弟先發7戰4勝1敗、防禦率1.53，壓制黃衫軍打線很有一套。「打不好、就買斷他」，中信出價毫不手軟，儘管獅隊對勝騎士讚譽有加，季後很早就開出新合約，最終事與願違，只能含淚目送愛人投奔敵營。

前龍隊銳歐 轉戰悍將

左投銳歐去年後援出賽63場是聯盟最多、包括2場先發，戰績5勝3敗25中繼，防禦率僅1.17，因各種危機時刻常是教練換投時首選，因而有「哆啦A夢」的綽號，對龍隊的重要性可見一斑。對於銳歐最終的選擇，曾努力留人的龍隊領隊丁仲緯說，目前投手仍有補強考慮人選。

WBCQ銳歐扛先發

對中國飆6K奪勝

銳歐昨在美國經典賽資格賽B組穿上哥倫比亞戰袍登板，在8:1輕取中國之役先發3局失1分非責失，拿下勝投還投出6次三振，賽後富邦立即宣布與他達成協議，領隊林華韋指出，銳歐的定位會是先發，等資格賽結束就來台報到，「他有穩定的先發能力，而且很耐投。」

林華韋也表示，去年球季結束就與王牌羅戈洽談續約，球團在過程中雖不斷加碼，卻一直沒有收到具體回覆。

中職36年頂級洋投大風吹，是否為3月29日開打的新球季吹皺一池春水，翻攪戰力大洗牌，各隊季末不惜重金加碼的投資成效，很快就能見真章。

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