WBCQ台灣隊被罰 蔡其昌：有錯就改

中職會長蔡其昌針對台灣隊被罰表示，「我們的確有錯，就趕快改進，繃緊神經。」（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣隊在經典賽資格賽違反電子設備使用規定被官方罰款2萬美元，中職會長蔡其昌昨表示，有錯就是改進、反省、檢討，不用再去辯解，中職接受罰款，也會要求同仁遵守規定，明年正賽前他會與日本職棒討論，一起向大聯盟爭取增加證件數量。

蔡其昌指出，經典賽與12強賽的規定不同，2023年經典賽的管理沒有這次資格賽嚴格，他能回答的都是按照中職接到的書面字意，轉述大聯盟告訴他哪裡違規，罰單上清楚寫明違規事項，「確實有電子設備進去，沒什麼好再說的，我們的確有錯，就趕快改進，繃緊神經。」

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蔡其昌表示，對於各隊證件只有39張，資格賽前他曾找大聯盟主管談，對方雖能理解但規定就是如此，台灣隊把僅剩2張給統籌經理與翻譯，「後勤有百人團隊，要討論讓誰進去，我都尊重，比賽會面臨各種狀況，決策對或不對見仁見智，現場會遇到很多難題，我們就是去適應。」

正賽將爭取增加證件數

蔡其昌提到，證件數量能否增加，日本隊也有提出，大聯盟很善意也覺得有道理，2026年經典賽開打前會先開會討論是否增加，「日本的後勤規模比我們還大，願意跟我們做相同的建議，最少增加10張也不為過，只要在正式公布規則前決定，大家一樣公平就好。」

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