傷好了8成 陳子豪：趕上開季OK

陳子豪先前在台灣隊集訓時受傷，目前傷勢恢復8成，自評趕上開季沒問題。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕味全龍隊休賽季大動作補強，在自由市場重金延攬朱育賢、陳子豪兩位強打，其中，陳子豪的10年總值1.3億元合約，是自由市場史上之最。不過，陳子豪自投入經典賽資格賽台灣隊，卻在集訓時受傷後，至今尚未實戰，他透露，在等著領防護員給的「畢業證書」。

相較於朱育賢季前隨隊赴美移訓，且目前已在自辦賽出賽，陳子豪原本集訓狀況不錯，還曾在練習賽開轟，但台韓交流賽期間因滑壘衝撞導致脊椎附近肌肉腫脹受傷，不僅後續無法參與資格賽，目前也還在復健。

請繼續往下閱讀...

笑稱等防護員

給『畢業證書』

龍隊昨斗六基地和亞太球場都有安排自辦賽，陳子豪隨亞太組，但並不在出賽名單。賽前，陳子豪在防護員安排下按表操課，他笑說：「恢復8成了，但還有很多測試要做，防護員也是保險起見，現在就等防護員給我一張『畢業證書』，領到就可以歸隊了。」

復出首要課題

重建打擊手感

據陳子豪自己評估，他要趕上開季應該沒問題，但上次實戰已是台灣隊集訓時，重新建立打擊手感，會是復出前後一項課題。陳子豪說：「多少會擔心打擊手感，但目前的目標還是完成復健課表跟測試，確保能夠順利銜接比賽。現在防護員最大，一切都要聽他們的。」

龍隊昨亞太組成員出戰韓職NC恐龍，賽後該組的選手安排動態視力檢測。陳子豪透露，龍隊球團除了身體狀況的檢測不少，幾乎每個人都還有個人課表，他說：「龍隊有許多人性化跟專屬的課表，其實以前在兄弟也有這樣的安排，但如果沒概念的話就是跟著教練。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法