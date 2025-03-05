陳文杰恐本季報銷 台鋼巨大損失

台鋼副領隊楊士霈（左一）、隊長王柏融（左二），和隊友們賽後前往醫院探望陳文杰，祝他手術順利，安心調養。（台鋼提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽資格賽國手、27歲台鋼雄鷹外野手陳文杰昨在和統一獅熱身賽處理飛球時受傷，送醫後診斷出右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，預計恢復期需8至10個月；對於開季前出現重大傷兵，台鋼領隊劉東洋表示，「這對球隊來說，是巨大的損失」。

陳文杰於前年底擴編選秀被台鋼挑中，去年首個雄鷹球季就出賽107場敲出107安，並拿下外野手金手套獎，今年月薪也從24.5萬增至35萬元，還在日前結束的經典賽資格賽表現不俗，尤其25日附加賽對西班牙更擔任先發左外野手4打數敲2安，更獲單場優秀選手。

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在鷹獅熱身賽受傷

恢復期8至10個月

只是陳文杰昨在守備時快速移動向前接球時，因閃避後退接球的游擊手林家鋐而不慎受傷，他當場痛苦倒地，當時就傳出可能骨折，送醫後則確定傷勢嚴重，昨先麻醉進行腳踝復位、今天針對骨折部分進行手術。劉東洋指出，去年所有選手中，文杰在攻守兩端對球隊的貢獻是數一數二，守備上更出現很多無形貢獻，「但事情發生了，只能向前看，球團想辦法培養下一個陳文杰，也希望年輕球員把握住機會。」

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