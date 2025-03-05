晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳文杰恐本季報銷 台鋼巨大損失

2025/03/05 05:30

台鋼副領隊楊士霈（左一）、隊長王柏融（左二），和隊友們賽後前往醫院探望陳文杰，祝他手術順利，安心調養。（台鋼提供）台鋼副領隊楊士霈（左一）、隊長王柏融（左二），和隊友們賽後前往醫院探望陳文杰，祝他手術順利，安心調養。（台鋼提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽資格賽國手、27歲台鋼雄鷹外野手陳文杰昨在和統一獅熱身賽處理飛球時受傷，送醫後診斷出右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，預計恢復期需8至10個月；對於開季前出現重大傷兵，台鋼領隊劉東洋表示，「這對球隊來說，是巨大的損失」。

陳文杰於前年底擴編選秀被台鋼挑中，去年首個雄鷹球季就出賽107場敲出107安，並拿下外野手金手套獎，今年月薪也從24.5萬增至35萬元，還在日前結束的經典賽資格賽表現不俗，尤其25日附加賽對西班牙更擔任先發左外野手4打數敲2安，更獲單場優秀選手。

在鷹獅熱身賽受傷

恢復期8至10個月

只是陳文杰昨在守備時快速移動向前接球時，因閃避後退接球的游擊手林家鋐而不慎受傷，他當場痛苦倒地，當時就傳出可能骨折，送醫後則確定傷勢嚴重，昨先麻醉進行腳踝復位、今天針對骨折部分進行手術。劉東洋指出，去年所有選手中，文杰在攻守兩端對球隊的貢獻是數一數二，守備上更出現很多無形貢獻，「但事情發生了，只能向前看，球團想辦法培養下一個陳文杰，也希望年輕球員把握住機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中