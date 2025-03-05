HBL4強決戰》謝旻耕復出 南山強心針

南山將與南湖爭奪HBL冠軍賽門票。（記者林正堃攝）

將戰南湖

HBL4強決賽週末登場，晉級決賽各隊將在台北小巨蛋力拚金盃。（記者林正堃攝）

搶最後冠軍門票

南山謝旻耕將復出，為球隊注入強心針。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕113學年HBL男子甲級4強賽3月8、9日將在台北小巨蛋開打，尋求衛冕的南山高中將和暌違已久再度重返小巨蛋的南湖高中爭奪冠軍賽門票，南山主帥林育正昨表示，高二後衛謝旻耕將復出，為球隊注入強心針。

南山去年揮別連3屆屈居亞軍的宿命，摘下隊史第8冠，其中奪冠主力劉耕灝、黃瀚陞、謝旻耕仍在陣中，也被看好能完成連霸。

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去年在冠軍賽表現出色的謝旻耕，上個月在8強賽僅打2場就因臀部傷勢高掛免戰牌，他是南山不可或缺的後場大將，週六再戰南湖能否健康出賽也備受關注。

林育正表示，謝旻耕上週已恢復訓練，近日也有進行對抗賽，不過時間仍有嚴格管控，防護員也密切注意他的狀況，屆時在4強賽只要狀況允許就會讓他多待在場上。

一度擔心趕不上4強的謝旻耕表示，受傷後就專心復健及休養，感謝防護員期間一直給予鼓勵，讓他沒有感到絕望，如今已恢復訓練，自己會努力找回打球感覺，希望這幾天再努力一點，在小巨蛋舞台全力以赴。

對決松山

光復拚連4屆爭冠

男子組另一場4強賽由光復高中對決松山高中，光復將挑戰連4屆爭冠，主帥陳定杰不敢大意，他認為，能挺進小巨蛋的隊伍都有一定實力，松山連兩階段都在最後一戰脫穎而出，球員心態更強大，「雖然我們在12強、8強面對松山都獲勝，但小巨蛋變數太多，陣中也只有張鈞淮有小巨蛋經驗，只希望其他球員別懼怕大場面。」

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