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HBL4強決戰》光復主帥期許莊立安 包辦新人王、MVP

2025/03/05 05:30

光復高中莊立安挑戰成為史上第4位包辦「新人王、MVP」的高一球員。（資料照）光復高中莊立安挑戰成為史上第4位包辦「新人王、MVP」的高一球員。（資料照）

挑戰史上第4位奪2大獎

光復高中週末4強戰松山。（記者林正堃攝）光復高中週末4強戰松山。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕近年最給高一菜鳥機會的光復高中，本屆又培養出新人王大熱門莊立安，主帥陳定杰對他的期許很高，除收下新人王，也要挑戰成為史上第4位「新人王、MVP」的高一球員。

HBL規定4強球隊球員才具備新人王競選資格，由於南山、南湖、松山沒有表現搶眼的高一生，本季場均繳出11.7分、4.9籃板及2.9助攻的莊立安，新人王已是他的囊中物。

莊立安不僅將是繼110學年謝銘駿、111學年陳相榮之後，隊史第3位新人王，陳定杰對這位指揮官有更深的期許，他認為，莊立安經前面3階段賽事磨練後成長很多，希望他能挑戰更艱難的任務摘下「MVP」。

男子組過去僅88學年的周士淵、103學年高國豪、112學年黃瀚陞囊括新人王、MVP兩大獎。陳定杰表示，「新人王一生只有一次，再加上MVP更是難得的紀錄，我希望立安能在小巨蛋打出更棒的自己。」

黃翊蓁、陳柔安爭新人后

新人后方面，永仁高中菜鳥黃翊蓁8強賽場均14.6分、8.1籃板，對上屆亞軍普門中學轟進生涯新高31分，成為她角逐該獎項的最大本錢。北一女陳柔安本屆也有出色表現，只是北一女兵多將廣，恐成為她爭后的劣勢。

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