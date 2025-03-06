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台灣隊開箱大谷 進入倒數365天

2025/03/06 05:30

2026年經典賽台灣隊分在C組的機率大增，屆時將在東京巨蛋與日本、南韓、澳洲與捷克等勁敵交手。（資料照）2026年經典賽台灣隊分在C組的機率大增，屆時將在東京巨蛋與日本、南韓、澳洲與捷克等勁敵交手。（資料照）

大谷翔平有機會以二刀流身分，帶領日本隊在經典賽尋求衛冕。（資料照）大谷翔平有機會以二刀流身分，帶領日本隊在經典賽尋求衛冕。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕巴西昨天在經典賽資格賽B組火力全開，以12:2大勝中國，提前於7局結束比賽。中國3戰全敗，率先遭到淘汰，台灣也因此明年3月正賽預賽應會分在於東京巨蛋進行的C組，強碰日韓勁敵，明年的今天（3月6日），台灣隊挾12強冠軍重返東蛋，將和尋求衛冕經典賽的日本隊大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等大聯盟球星夢幻對決，精彩可期。

幾乎確定在C組 強碰日韓

2月25日台隊在資格賽擊敗西班牙、晉級會內賽，賽後就傳出台灣隊將分在預賽C組，不過，如果中國也晉級會內賽，兩支亞洲球隊誰會分在C組，可能仍有變數，如今唯一的變數已消除。

南韓王牌投手金廣鉉。（資料照）南韓王牌投手金廣鉉。（資料照）

而從去年世界12強賽的經驗來看，台灣隊不但可以吸引台灣球迷到日本觀賽，由於台灣隊在冠軍戰40擊敗日本隊，終止日本隊在一級國際賽的27連勝紀錄，日本球迷也對台灣隊產生興趣，承辦的日本方面對台灣隊分在C組也會樂觀其成，更有不少台灣球迷已經號召，屆時要再度挺進東蛋相挺。大聯盟預計在4月初公布最終版預賽賽程。

2026年經典賽分組2026年經典賽分組

唯一連4天出賽球隊

2026年會內賽擴充到20國，預賽分成波多黎各聖胡安、美國休士頓、日本東京、美國邁阿密共4組，每組5隊，取前2名晉級八強。如果台灣隊最後分在預賽C組，首戰將於明年3月5日對上澳洲、6日對日本、7日對捷克、8日對南韓，是唯一四連戰國家，而南韓在7日晚間出戰日本，8日中午再戰台灣，賽程安排對台韓都將是嚴苛考驗。

中國去年在U23世界盃贏得隊史最佳的第4名，但是馬上在經典賽資格賽面對一級國際賽的嚴苛現實，雖然網羅3名在美國打球的華裔選手，3場比賽都以大分差落敗，2場被扣倒，共失32分，只攻下5分。

哥倫比亞則是展現堅強的投手戰力，昨天以10：0擊敗德國，3戰全勝率先晉級會內賽，團隊防禦率還是完美的0。德國明天和巴西在附加賽爭奪最後1張會內賽門票，上一次交手由巴西以9：7獲勝。

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