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讀秒、壘包夾擊 中職投捕明年防盜拉警報

2025/03/06 05:30

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職領隊會議昨確定2026年將加大壘包，規格比照大聯盟，若再導入秒數縮短的投球計時器，未來可望開啟「大盜壘時代」，腳程快的選手將更佔優勢，有望挑戰高懸29年的「大帝士障礙」。

王博玄在經典賽資格賽跑出2次盜壘，並列台灣隊最多。（資料照）王博玄在經典賽資格賽跑出2次盜壘，並列台灣隊最多。（資料照）

中職壘包（左）尺寸明年球季確定加大，與大聯盟同規格。（資料照）中職壘包（左）尺寸明年球季確定加大，與大聯盟同規格。（資料照）

採大聯盟規格壘包 盜壘約少半步

明年的加大壘包，邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），一、二壘和二、三壘間的距離縮短4.5英吋（11.4公分），中職選手已在資格賽「嚐鮮」，中信兄弟快腿宋晟睿曾說，發動盜壘約少半步，盜壘企圖心會更強。

中職去年沒有球隊單季盜壘破100次，兄弟以92次居冠，盜壘風氣跟90年代差很多，1999年中信鯨單季173盜至今仍是聯盟紀錄，那年單季不到百場的6支球隊有5隊盜壘破百，無疑是重要的進攻手段，而大帝士1997年單季71盜的紀錄也高懸至今。

隨著壘包加大，加上投球計時器可能再縮短秒數，投手能變換節奏的空間越來越少。在大聯盟有越來越多跑者抓計時器的「剩餘秒數」來掌握投手的習慣動作，變成衝高盜壘數的訣竅。

中職領隊會議摘要中職領隊會議摘要

中職將在3月12至26日的公辦熱身賽試行壘上無人、有人時的18秒、23秒，但今年例行賽仍維持20秒、25秒，聯盟重點將從確實執法做起，讓選手不會有按表時機不明確的感覺。

會長蔡其昌指出，設定秒數是為了比賽的精彩度，但會以選手健康為考量，採漸進式去處理，「去年是執行計時器第1年，裁判也在適應和學習，今年從春訓就強調更嚴謹，將會更強力執法。」

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