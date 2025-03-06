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猛登呼麻 聯盟永不錄用

2025/03/06 05:30

兄弟洋投猛登沒通過藥檢，遭球團解約。（資料照）兄弟洋投猛登沒通過藥檢，遭球團解約。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟洋投「1出2進」，球團昨宣布猛登因未通過隊內藥檢遭解約，同時簽下勝騎士、羅戈，加上德保拉、克迪和具大聯盟資歷的黃博多，兄弟手握5大洋投，少了猛登的「助拳人」戰力依舊傲視全聯盟。

兄弟宣布解約 仍握5大洋投

去年猛登戰績10勝3敗、防禦率2.86，為兄弟封王大功臣，近期他因隊內藥檢，驗出大麻超標呈陽性反應而未獲續聘，2023年兄弟洋投艾里歐同樣身陷「呼麻風波」遭解約，依聯盟規章永不錄用，後來艾里歐在墨西哥聯盟和委內瑞拉、多明尼加聯盟討生活。

近年美國大聯盟、NBA職籃先後將大麻從藥檢清單移除，職業球員吸食大麻合法化，但無論在台灣或中職皆屬非法行為，味全龍總教練葉君璋曾表示，艾里歐或許不清楚規定，覺得抽大麻就像抽菸一樣，沒什麼大不了，這是觀念上的落差。

少了10勝級的猛登，兄弟找來兩位10勝級洋投助陣，去年勝騎士效力統一獅，以14勝、167K拿下聯盟勝投和奪三振王，羅戈是去年富邦悍將唯一拿到10勝的投手，防禦率2.16高居聯盟第3，兩人在所屬球隊都是王牌投手，今年攜手改披黃衫，加上2屆年度MVP德保拉，兄弟一口氣擁有3張ACE。

另外，克迪過去3年先後在大聯盟、韓職、中職都投出水準以上成績，去年台灣大賽第3戰他對獅隊先發5.1局無失分拿下關鍵1勝，26歲的黃博多從2020年起都待在大聯盟或小聯盟3A，是標準「3A以上、大聯盟未滿」的洋投。

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