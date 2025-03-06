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後藤把脈富邦二軍 年輕人被束縛了

2025/03/06 05:30

富邦悍將副領隊兼農場主管林威助（右）與二軍總教練後藤光尊，在春訓場邊觀察選手調整狀況。（記者廖耀東攝）富邦悍將副領隊兼農場主管林威助（右）與二軍總教練後藤光尊，在春訓場邊觀察選手調整狀況。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕富邦悍將為了加強一、二軍戰力銜接效率，去年底找來前中信兄弟教頭林威助擔任副領隊兼農場總監，林威助又透過人脈請到前歐力士教練後藤光尊，擔任二軍總教練兼野手綜合守備教練。

對於富邦二軍年輕選手的初步觀察，後藤說：「目前看來，有些選手似乎被固定式的想法束縛了。從基本練習開始，希望他們延伸想法。」

對於不少選手上一軍時成績有落差，後藤認為，能升上一軍，代表有相當程度的技術和心態，但沒辦法有穩定的成績，多少是因為經驗不夠。

後藤生涯長期效力歐力士，和中信兄弟總教練平野惠一同梯，守備位置同樣是內野手，同樣右投左打的兩人，一度組成二、游搭檔，彼此良性競爭，當時日媒也將兩人塑造為「勁敵」。

後藤解釋：「其實沒有特別覺得對方是勁敵，當時就是一起入隊，平野有他的優點，我有我的優點，就是把自己份內事做好而已。」

如今都在台灣帶兵，雖然在球隊的職務不同，後藤也不認為兩人是勁敵，「可以說是緣分吧!之前一起打球，現在又先後來台灣當教練。他已率隊奪冠，我才剛來不久，有機會想跟他好好聊台灣棒球。」

羅力（左）擔任悍將春訓客座教練。（記者廖耀東攝）羅力（左）擔任悍將春訓客座教練。（記者廖耀東攝）

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