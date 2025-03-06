林正5年約助攻 力拚東超總冠軍

領航猿中鋒林正（左）將隨隊出征澳門東超4強賽。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿明晚9點將在澳門舉行的東亞超級聯賽4強賽，對決小組賽B組第一琉球黃金國王，昨先與24歲長人林正完成5年續約，再為球隊留下一位基石。

205公分的林正職業生涯邁入第5年，本季在領航猿出賽14場，場均2.3分、2.6籃板，也入選2025亞洲盃資格賽第一、三階段名單，昨獲得球團續約後，成為繼盧峻翔、關達祐、陳昱瑞與李家慷後，第5位與領航猿簽下5年合約的球員。年薪方面，領航猿管理階層表示，林正合約附有保密條款，不便透露。

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在征戰東超4強前獲得球隊長約，林正感謝球團的認可，也對於將在東超與日本強敵對決展現期待之情，「我會努力展現最好的一面，盡全力助隊搶勝、拿下總冠軍。」

本屆東超4強首度有兩支台灣球隊，明晚6點30分先由新北國王力抗小組賽A組龍頭廣島蜻蜓，兩場4強賽的勝者將在9日總冠軍賽力拚金盃與百萬美元冠軍獎金。

另外，PLG 昨公佈2024-25球季會頒發的年度獎項，年度第一隊、年度防守第一隊將改為無位置劃分，預計競爭會更激烈，另外更新增「年度球迷」個人獎項，盼讓球迷觀賽時更有參與感。

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