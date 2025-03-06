詹姆斯加總5萬分 空前也可能絕後

詹姆斯（右）在東契奇助攻下，用三分球完成例行賽與季後賽加總5萬分壯舉。（法新社）

40歲生龍活虎

第1001勝到手

〔記者林岳甫／綜合報導〕40歲的詹姆斯昨沒讓球迷等太久，在主場成為NBA史上首位例行賽、季後賽總得分達5萬分的球員，他攻下全隊最高34分，搭配東契奇30分，幫助湖人以136：115大勝鵜鶘，這也是詹姆斯生涯第1001勝，追平鄧肯並居史上第3，僅次於派瑞許的1014勝、賈霸1074勝。

詹姆斯賽前生涯季後賽8162分、例行賽4萬1837分，僅差1分就能達成5萬分里程碑，他首節剩8分34秒接獲東契奇傳球飆進三分彈，開賽不到4分鐘就達陣。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯自認完成一項特別成就，送出助攻的東契奇大讚詹皇不可思議，「他這年紀還能做到這些事，令人難以置信，至於5萬分，我甚至無法解釋有多瘋狂！」

5萬分難度有多高？排名史上第2的賈霸僅4萬4149分，現役球員第2多是杜蘭特3萬5191分，詹姆斯接下來每次得分都將堆高紀錄，這也將成為NBA史上最難打破的紀錄。

湖人在東契奇加盟後一路高奏凱歌，昨寫下7連勝後，目前戰績39勝21敗躍居西部第2，詹姆斯昨也榮膺西部2月最佳球員，這是他生涯第41度獲獎，並超越馬龍的37歲，成為史上最年長的單月最佳球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法