經典賽》亞洲3雄必有一傷 周董獻攻略

2017年經典賽預賽台韓戰，陳鴻文（前）10局上苦吞金泰均2分砲。（資料照）

現任日本隊總教練井端弘和在2013年經典賽複賽台日戰擊出追平分安打，是日本擊敗台灣的英雄之一。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕明年3月經典賽C組預賽在東京巨蛋開打，台灣與日本、南韓、澳洲、捷克同分組，5取2晉級美國8強複賽，經典賽是全球最頂級的國際賽事，日、韓勢必全力徵召好手組成最強國家隊，僅管5隊實力整齊，專家一般評估，亞洲3雄最終必有一傷，且視彼此為晉級之路必勝的勁敵，台灣隊恐有一番惡戰。

周思齊曾在2013年經典賽與日、韓交手。（資料照）

台日韓同在C組 台灣賽史交手6戰全敗

翻閱2006年開辦的WBC經典賽史，台灣對日、韓6戰全敗，即使2013年集結王建民、郭泓志、陽岱鋼、彭政閔、林智勝和周思齊等球星，對日 、韓仍皆以1分差遭逆轉飲恨，展望明年經典賽，台灣必然強碰日韓，能否取得賽史對戰首勝備受矚目。

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歷年經典賽台灣與日、韓交手結果

2013年經典賽預賽郭泓志在8局下遭姜正浩轟逆轉兩分砲，最終台灣隊2：3落敗，周思齊指出，當時根本沒情蒐，球員都憑感覺和個人能力跟對手拚搏，「姜正浩擅打左投、不擅打側投，如果當時我們派林羿豪救援，而非小郭上去投，結局或許會不同。」

台灣隊沒有時間遺憾，隨即前進東京，8強複賽台灣與日本鏖戰10局才以3：4惜敗，周思齊說，「當時全隊都哭了，我也哭得很慘，相信不只是我，全台灣人都非常不甘心，畢竟就只差一球。」

情蒐體系起步晚 近年成熟收割12強冠軍

周思齊表示，2016年起台灣隊才開始建構情蒐團隊，直到近年才逐漸完善，加上去年12強打敗日、韓，明年經典賽更有底氣迎戰列強，「但我們必須設定明確的目標，究竟要打敗日本，還是要晉級8強複賽？這需要謀略和智慧。」

經典賽C組賽程

鎖定日本或8強? 拿下韓澳捷才務實

周思齊進一步解釋，要打敗戰力超強的日本，必須將6名強投徐若熙、古林睿煬、林昱珉、劉致榮、陳柏毓和莊陳仲敖全部「梭哈」才有機會，如果沒贏就賠了夫人又折了兵，元氣大傷，務實的戰略是擊敗南韓、澳洲、捷克，搶3勝晉級，特別是對南韓一戰很關鍵，思維不同，作法就會不同。

周思齊認為，台灣隊出國比賽往往不被看好，或許每一項拆開來看無法與日、韓抗衡，不過短期決戰勝負很難說，「就我打國際賽的經驗，台灣球員凝聚力非常強，這是我們的優勢。」

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