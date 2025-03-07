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井端雪恥之役 日本衛冕路G1打台灣

2025/03/07 05:30

井端弘和（左二）2月赴美探訪大谷翔平（右二）等旅美球星。（產經新聞提供）井端弘和（左二）2月赴美探訪大谷翔平（右二）等旅美球星。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界12強冠軍戰輸給台灣隊的日本隊，昨天以連2場完封勝結束跟荷蘭隊的交流賽，為了明年3月經典賽完成連霸，監督井端弘和已赴美視察旅外戰士，再從國際交流賽找尋國內可用之兵，日本隊的28人名單競爭已提早起跑，經典賽衛冕首戰對手就是12強冠軍台灣隊，「強強對決」話題性十足。

日本備戰2026年經典賽歷程日本備戰2026年經典賽歷程

記取12強教訓

2月大動作赴美

早在去年10月9日，日本隊就確認由井端弘和帶隊征戰2026年經典賽，在11月的12強賽連霸失利後，井端從今年2月就動起來，罕見在大聯盟春訓階段就赴美，除了探訪大谷翔平、達比修有等頂尖球星，亦關心沒入選過日本隊的菊池雄星，詢問選手參戰意願。

光是今年球季，日本就有12位球員效力大聯盟，包括10位投手、2位野手，但屆時未必人人都會參加，井端弘和也直言，包括投手在內，就算大聯盟組全員到齊，陣容還是有空缺，特別是內野沒有大聯盟球員，希望國內組球員好好表現。

由於去年12強輸給台灣隊的長打，日本隊跟荷蘭隊打交流賽的28人名單，有20人是新面孔，而萬波中正、佐藤輝明、水谷瞬、大山悠輔、細川成也等重砲手也列入。月初剛來台灣比賽的水谷瞬，前天對荷蘭便演出首局首打席全壘打。

井端不諱言，這次交流賽有長打的打者佔一半以上，觀察上屆經典賽就知道，要贏到後面不能寄望連續安打，4強和決賽都要靠全壘打得分，「如果要拿冠軍，全壘打是不可或缺的。」日本隊昨結束今年首次交流賽，11月還要舉辦第2次，繼續找尋國內的重砲手。

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