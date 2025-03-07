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大聯盟潛力7台將 進台灣隊人才庫

2025/03/07 05:30

大聯盟新秀評比大聯盟新秀評比

〔記者吳清正／台北報導〕大聯盟季前新秀評比這兩天陸續公布，台灣選手林昱珉、鄭宗哲、李灝宇、莊陳仲敖、林盛恩、林振瑋、柯敬賢都名列球隊前30名，球評潘忠韋也點選可望成為經典賽台灣隊參考戰力。

大聯盟公布季前新秀評比，旅美台將李灝宇名列老虎隊第8名。（資料照）大聯盟公布季前新秀評比，旅美台將李灝宇名列老虎隊第8名。（資料照）

響尾蛇林昱珉去年在世界12強賽開幕戰對南韓、冠軍戰對日本先發，都幫助球隊拿下勝利，是台灣隊贏得冠軍的大功臣之一。潘忠韋表示，林昱珉有經驗、有膽識，技術和心理素質都是一流水準，只要他能打，絕對是頭號先發人選。

海盜鄭宗哲在2023年經典賽和亞運擔任台灣隊第1棒，並和中信兄弟江坤宇組成內野中線，攻守都有出色表現。潘忠韋表示，鄭宗哲的打擊、跑壘和解讀比賽的能力，都已經有大聯盟的水準，仍將是台灣隊開路先鋒的重要角色。

老虎李灝宇是最具長打能力的新生代台灣打者，潘忠韋表示，雖然李灝宇不僅打擊非常值得期待，而且二、三壘都能守。

運動家莊陳仲敖在經典賽資格賽最後一戰對西班牙先發3局奪勝投。潘忠韋指出，莊陳過去在U23世界盃就有好表現，並且持續進步中，同時是心理素質很好的投手。

紅雀林振瑋是潘忠韋最期待在經典賽看到的選手，他指出，林振瑋有201公分的身高，還有100英里的球速，可能續任經典賽總教練的曾豪駒也很欣賞林振緯，期待看到他在一級國際賽的表現。

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