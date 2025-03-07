晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東超4強台日大戰 林書豪一定上

2025/03/07 05:30

東超4強對戰組合東超4強對戰組合

百萬美元冠軍賞

東超4強賽今開打，新北國王林書豪將登錄出賽，對戰強敵廣島蜻蜓。（資料照）東超4強賽今開打，新北國王林書豪將登錄出賽，對戰強敵廣島蜻蜓。（資料照）

國王與猿分頭拚

新北國王洋將奧帝（左二）、曼尼高（右二）與桑尼（右一）昨加緊練習。（新北國王提供）新北國王洋將奧帝（左二）、曼尼高（右二）與桑尼（右一）昨加緊練習。（新北國王提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽4強戰今天上演兩場「台日大戰」，林書豪領軍新北國王在晚間6點40分迎戰日本B聯盟冠軍隊伍廣島蜻蜓；桃園領航猿預計晚間9點10分對決琉球黃金國王，力拚冠軍賽門票。

東超4強戰今年在澳門新濠影匯登場，由台、日4支隊伍爭奪冠軍頭銜和100萬美元（約3287萬台幣）獎金，這也是台灣首次有兩支職業隊挺進4強，締造新猷。

國王球星林書豪上季在東超4強兩場比賽皆因傷無法出賽，球隊也鎩羽而歸，最後以第4名作收。原本期待這季他能率隊復仇，但他在今年1月中作客南韓釜山KCC宙斯盾比賽拉傷大腿，之後TPBL和東超賽事皆高掛免戰牌，休息約1個半月的時間。

林書豪昨在練球日現身訓練，狀況看似不錯，他表示，身體持續恢復中，「我的團隊很努力，明天我會登錄。」但他提到，目前很多東西都保持彈性，「肯定不會是正常節奏和正常上場時間，雖然會打，還是有一些限制。」

豪哥看影片情蒐

評價廣島隊非常危險

國王這季東超以B組第2晉級，強碰A組第1的廣島蜻蜓，對於這支球隊，林書豪表示，從影片當中感受到對方沒有太多弱點，本土外線非常準，很有進攻能力，防守很拚命，洋將也很優秀，「洋將很輕易可拿到2、30分以上，他們是非常危險的球隊，防守要做得非常好。」

首次有兩支台灣隊伍闖進4強，外界期待國王和領航猿在決賽會師，林書緯表示，當然希望能在冠軍戰交手，只是現在得先專注在眼前這場比賽，「無論是我們還是領航猿，都要贏下4強這場才有機會交手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中