東超4強台日大戰 林書豪一定上

東超4強對戰組合

百萬美元冠軍賞

東超4強賽今開打，新北國王林書豪將登錄出賽，對戰強敵廣島蜻蜓。（資料照）

國王與猿分頭拚

新北國王洋將奧帝（左二）、曼尼高（右二）與桑尼（右一）昨加緊練習。（新北國王提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽4強戰今天上演兩場「台日大戰」，林書豪領軍新北國王在晚間6點40分迎戰日本B聯盟冠軍隊伍廣島蜻蜓；桃園領航猿預計晚間9點10分對決琉球黃金國王，力拚冠軍賽門票。

東超4強戰今年在澳門新濠影匯登場，由台、日4支隊伍爭奪冠軍頭銜和100萬美元（約3287萬台幣）獎金，這也是台灣首次有兩支職業隊挺進4強，締造新猷。

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國王球星林書豪上季在東超4強兩場比賽皆因傷無法出賽，球隊也鎩羽而歸，最後以第4名作收。原本期待這季他能率隊復仇，但他在今年1月中作客南韓釜山KCC宙斯盾比賽拉傷大腿，之後TPBL和東超賽事皆高掛免戰牌，休息約1個半月的時間。

林書豪昨在練球日現身訓練，狀況看似不錯，他表示，身體持續恢復中，「我的團隊很努力，明天我會登錄。」但他提到，目前很多東西都保持彈性，「肯定不會是正常節奏和正常上場時間，雖然會打，還是有一些限制。」

豪哥看影片情蒐

評價廣島隊非常危險

國王這季東超以B組第2晉級，強碰A組第1的廣島蜻蜓，對於這支球隊，林書豪表示，從影片當中感受到對方沒有太多弱點，本土外線非常準，很有進攻能力，防守很拚命，洋將也很優秀，「洋將很輕易可拿到2、30分以上，他們是非常危險的球隊，防守要做得非常好。」

首次有兩支台灣隊伍闖進4強，外界期待國王和領航猿在決賽會師，林書緯表示，當然希望能在冠軍戰交手，只是現在得先專注在眼前這場比賽，「無論是我們還是領航猿，都要贏下4強這場才有機會交手。」

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