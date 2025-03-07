戴資穎保護排名狀態 沒說出退休兩字

戴資穎出席生涯致敬特展，在展區背板留下簽名。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣羽球一姊戴資穎昨出席贊助商舉辦的生涯致敬特展，多年征戰的歷程在展覽中一覽無遺，也讓她直呼回憶湧現，而被問及退休的話題時，她笑說：「目前沒這樣想，但要這樣想也是可以。」

戴資穎生涯特展內容豐富，包括參賽球員證、比賽球拍、球鞋及獎牌等羽壇成就。（記者陳志曲攝）

生涯特展昨登場

羽壇軌跡一覽無遺

戴資穎生涯致敬特展從昨天至16日在松山文創園區舉行，展覽中有許多小戴過往參賽的球員證、比賽球拍、球鞋以及獲得的獎牌，包括32座公開賽冠軍。

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戴資穎也親自逛了展覽，她表示，看到自己2009年的首場國際賽事、越南公開賽拿到亞軍，所有比賽的回憶都一一浮現，「10幾年的選手生涯，就像是一瞬間的事情。」

在去年10月先申請保護排名的戴資穎，在年底動刀治療自己的膝蓋傷勢，迄今都還在復元階段，目前按照計劃復健，等左膝恢復地差不多，之後還會再開刀治療右膝。

關於未來是否再戰國際賽並未說死，但戴資穎表示，運動員總會有離開賽場的一天，精神卻不會改變，「我希望自己一路走來，相信自己和永不放棄的精神，也能讓每個人用在生活、工作和課業上。」

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