以利誘手段脅迫打假球 最重處無期徒刑

國內籃壇去年爆發假球案。（資料照）

運彩條例修法 加重罰則

〔記者鍾麗華／台北報導〕為防堵假球案憾事重演，行政院院會昨通過「運動彩券發行條例」修正草案，增列以「利誘」方法妨害投注標的運動競技賽事公平者、意圖營利犯罪及加重結果犯的刑罰，若因此致人於死，最重可處無期徒刑，並得併科5千萬元以下罰金。

行政院長卓榮泰強調，發行運動彩券之盈餘，對於國內運動人才培育，以及整體環境提升，具有相當重要的助益。為健全運動彩券的發行，維護投注標的運動競技賽事之公平性，並保障參與投注民眾的權益，本次修正第21條、第21條之1，將與「運動產業發展條例」共同維護運動競技賽事之公平性。

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草案增列以「利誘」方法妨害投注標的運動競技賽事公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以上3千萬元以下罰金。意圖營利者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2千萬元以上5千萬元以下罰金。

若因此致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科2千萬元以上5千萬元以下罰金。

此外，運動彩券發行條例原規範擁有運動團隊經營權者、發行機構及其員工等人員，未主動配合檢察及司法警察機關調查等處以罰鍰的規定，因刑事訴訟法及刑法已有相關規定，草案此次予以刪除。

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