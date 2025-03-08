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東超4強賽》領航猿爭冠 對手不是國王

2025/03/08 05:30

新北國王在4強賽決勝節熄火，不敵強敵廣島蜻蜓。（東亞超級聯賽提供）新北國王在4強賽決勝節熄火，不敵強敵廣島蜻蜓。（東亞超級聯賽提供）

將爭取百萬美元金賞

領航猿盧峻翔在東超4強賽攻下全場最高24分，率隊挺進冠軍戰。（東亞超級聯賽提供）領航猿盧峻翔在東超4強賽攻下全場最高24分，率隊挺進冠軍戰。（東亞超級聯賽提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔昨在晚間9點10分開打的東亞超級聯賽4強戰中發威，攻下全場最高24分，兩隊激戰到末節，洋將伯朗在終場前50秒時命中關鍵三分球，助隊以71：64擊敗琉球黃金國王，闖進冠軍戰也締造台灣球隊在東超史上最佳成績；另一戰，新北國王面對廣島蜻蜓雖在上半場一度領先，但下半場攻守失序，最終以65：81落敗，只能拚季軍。

東超決賽賽程表東超決賽賽程表

國王末節熄火 明爭季軍

新北國王林書豪替補出擊。（東亞超級聯賽提供）新北國王林書豪替補出擊。（東亞超級聯賽提供）

東超4強戰今年在澳門新濠影匯登場，上演兩場「台日大戰」，4支隊伍爭奪冠軍頭銜和100萬美元（約3287萬台幣）獎金。

藝人吳建豪（中）與媽媽（左二）及姐姐（右二），特別到場為林書豪和新北國王加油。（特派記者粘藐云攝）藝人吳建豪（中）與媽媽（左二）及姐姐（右二），特別到場為林書豪和新北國王加油。（特派記者粘藐云攝）

國王上季東超在兩場都沒有林書豪的情況下，以第4名作收，今年捲土重來，先碰上A組龍頭、上季日本B聯盟冠軍廣島蜻蜓。國王昨在半場打完雖領先1分，但下半場攻守失序，讓對手超車，尤其決勝節全隊熄火，團隊單節只拿5分，無力逆轉戰局。

國王昨團隊命中率僅36.5%，罰球也沒把握，命中率62.5%，同時又有15次失誤。主帥萊恩坦言，在投不進又守不住下，要贏球有難度，加上很多靠近籃框的出手都沒把握，也是命中率偏低的原因，但仍肯定球員的拚勁。

林書緯貢獻全隊最高17分、4助攻，奧帝11分、10籃板，林書豪有傷在身未能先發，他替補出擊攻下7分、3助攻。即使明天只能爭季軍，但萊恩鼓勵球員要盡全力把比賽完成，「我們要完成去年沒完成的事情，挑戰第3名的成績。」

A組第2的桃園領航猿和琉球黃金國王對決，吸引不少台灣球迷到場支持。上半場「夜王」盧峻翔勢如破竹，攻下16分，助隊取得穩定領先，最後成功挺進東超冠軍戰。

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