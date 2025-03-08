HBL》就剩2場 光復總A點名陳相榮

HBL4強賽

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強賽今天在台北小巨蛋登場，男子組頭號種子光復高中將尋求連4季挺進冠軍賽，主帥陳定杰認為，關鍵人物將是曾受過大傷的陳相榮。

光復高中陳相榮被教頭欽點為奪冠關鍵人物。（資料照）

今起決戰小巨蛋

北一女中王若妍豪語4強賽抓30個籃板。（資料照，高中體總提供）

南山挑戰衛冕

111學年新人王陳相榮，上屆因傷整季報銷，即使高三回到場上卻有時間限制，不過他在8強對錦和高中曾繳出21分、10籃板。陳定杰認為，前面階段都是連續多日出賽，陳相榮體力會受影響，如今進入小巨蛋就剩2場，相信他能放手一搏，成為球隊關鍵人物。

請繼續往下閱讀...

松山本屆關關難過關關過，來到小巨蛋就得看「雙箭頭」查傑和劉程恩，兩人去年都有在小巨蛋作戰經驗，只要能正常發揮，松山就有贏球本錢。

男子組另一場，衛冕軍南山高中與南湖高中第二度在4強碰頭，在104學年對決時由南山帶走勝利，本屆從資格賽一路過關的南湖沒有壓力，這場的焦點是南山黃瀚陞、南湖周佑承將再次對決。

小巨蛋恐淡症?

小綠綠要撕去標籤

女子組首場4強賽由永仁高中對陽明高中，永仁將尋求隊史第7張冠軍賽門票，而陽明在4強已吞下5連敗，今天將力求止敗。

衛冕軍北一女中過去三度在小巨蛋遭遇淡水商工都輸，被外界戲稱有「恐淡症」，高二中鋒王若妍深知籃板的重要性，放話要抓30個籃板助隊晉級冠軍賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法