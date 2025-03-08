新洋獅0.2局失5分 餅總不讀帳面

獅洋投梅賽斯先發3局無安打無失分。（記者李惠洲攝）

3洋投接力登板 不敵台鋼

台鋼雄鷹第7局打出5分大局，在獅隊自辦熱身賽以6：3 獲勝。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅昨與台鋼雄鷹打熱身賽，梅賽斯、布雷克、蒙德茲3名洋投輪番上陣，首次亮相的蒙德茲雖於7局上被台鋼打線攻出5分大局，總教練林岳平卻不擔心，他表示，洋投在開季前至少還有3次先發機會，等投球量來到4、5局再去評估。

獅洋投布雷克中繼2.1局失1分。（記者李惠洲攝）

梅賽斯開賽起讓台鋼6上6下，先發3局無安打無失分，有3次三振、1次保送，布雷克接手2.1局失1分，前2局也讓對手6上6下，最快球速各為146、141公里。林岳平表示，梅賽斯從春訓開訓就隨隊，最快進入狀況很正常，布雷克於6局上1出局滿壘被換掉主要是控制球數控制，兩人都比較在狀況內。

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獅洋投蒙德茲來台後首次實戰登板，投0.2局就退場。（記者李惠洲攝）

蒙德茲尚未適應 球質加分

蒙德茲來台後首次實戰登板，開局面對3人次就搞出滿壘，帳面上投0.2局失5分、挨4安有4四死球，最快球速143公里。林岳平指出，蒙德茲的球質還不錯，但節奏、控球都不是很順，加上有些球主審沒撿，導致球數一直處於落後，不過被打的安打都是德州安打，「結果確實不好，內容其實還可以。」

林岳平認為，蒙德茲是3人中最晚來台，包括中職裁判的好球帶在內，要去適應的東西還有很多，距離球季開打還有3週，準備的時間還很足夠，現階段不需要太擔心，「熱身賽的重點不在帳面成績，我們有看到他需要調整的地方，球隊也更清楚應該如何協助他進入狀況。」

統一鑒於前天比賽因雨取消，昨與台鋼協調打滿10局，打線最大亮點是林安可，前2打席都敲安打，10天內兩度在熱身賽開砲，台鋼艾速特先發4局的唯一失分就是被他轟掉，林岳平表示，打者的狀態都還在調整，林安可的近況確實比較穩定。

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