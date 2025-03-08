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中職韓援經濟發燒 6隊迎來12女神

2025/03/08 05:30

樂天啦啦隊成員「韓籍3本柱」禹洙漢（左起）、河智媛與廉世彬亮相。 （記者龔乃玠攝）樂天啦啦隊成員「韓籍3本柱」禹洙漢（左起）、河智媛與廉世彬亮相。 （記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿3位韓籍成員禹洙漢、河智媛、廉世彬昨首度亮相，富邦悍將也同日宣布「AI 女神」李珠珢將在13日舉辦媒體見面會，中職啦啦隊成員合計6隊至少有12位韓援，「韓風」吹向最高峰。

中職六隊啦啦隊現役韓籍成員中職六隊啦啦隊現役韓籍成員

台灣球迷瘋啦啦隊的程度，3位韓籍啦啦隊都藏不住驚訝感，從一下飛機的機場接機人潮，到昨天首次公開活動的媒體大陣仗，前2年效力韓職起亞虎啦啦隊的廉世彬就說，「在韓國當啦啦隊，比較少看到這麼多媒體。」

台灣和南韓的應援方式大不相同，河智媛認為，台灣應援節奏快，動作速度也快，比南韓更有難度；廉世彬也坦言，台灣要記的曲目很多，但都很好聽，會好好記下舞步。

樂天找來3位韓籍啦啦隊，與富邦悍將並列最多，而富邦休季由總經理陳昭如出馬到韓國簽下的李珠珢，13日首度以「Fubon Angels」身份亮相，且在北市知名飯店舉辦記者會，高規格禮遇啦啦隊「大物」。

樂天公布今年有30位樂天女孩，除了韓籍3本柱，也新增笑笑和彭彭，而曲曲則接下隊長，她表示，樂天女孩湊齊台日韓的風格，相信今年會讓球迷耳目一新。

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