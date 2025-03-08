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經典賽20席拍板 台灣球迷搶先助攻新紀錄

2025/03/08 05:30

巴西在資格賽附加賽擊敗德國，搭上經典賽末班車。（法新社）巴西在資格賽附加賽擊敗德國，搭上經典賽末班車。（法新社）

資格賽票房逾15萬人

A組貢獻超過14萬

〔記者龔乃玠／綜合報導〕巴西昨在生死戰以6：4力退德國，和台灣、哥倫比亞和尼加拉瓜殺出資格賽，勇闖2026年經典賽會內賽，今年資格賽在台北大巨蛋逾14萬名觀眾加持下，總觀眾數高達15萬7809人，打破4屆資格賽單屆最多觀眾紀錄。

巴西昨全場擊出9支安打擊敗德國，自2013年後再闖進會內賽，明年將有20支隊伍角逐經典賽，雖然大聯盟尚未宣布分組，台灣隊列入東京C組機率大，有望與日本、南韓、澳洲和捷克廝殺，連捷克教頭哈丁都認為台灣可能分到東京組，讓這組戰況更艱難。

今年資格賽首度導入大聯盟計時器和加大壘包，2項新規則都為比賽帶來改變。在計時器「催速」下，台灣A組7戰場均比賽時間2小時52分，B組更只有2小時30分，但在投打陌生的情況下，台灣隊投打有6次超時違規，高居8國最多。

超時違規、盜壘成功

台灣雙數據第一

壘包加大直接反應在盜壘，8國有高達30次盜壘成功，僅4次失敗，盜壘成功率8成82。其中，台灣隊8次盜壘成功，高居8國最多，且成功率是完美的100%。明年會內賽將沿用這2項新規則，對台日韓來說相對陌生，能否適應將是3國在C組角逐複賽門票的關鍵之一。

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