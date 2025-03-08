柯瑞獨攬40分 一記天外神射全場嘩然

柯瑞（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕一度落後22分的勇士，靠著柯瑞全場投進7顆三分球、拿下40分，終場以121：119逆轉籃網，收下3連勝，以35勝28敗鞏固西部第6的位置。

手感出色的柯瑞，昨在第二節讀秒階段面對對手包夾，拿到球直接轉身出手命中三分球，神奇表現不僅讓客場球迷歡呼聲不斷，影片更在網路上瘋傳，他笑說，其實這並不在例行練習菜單，但算是有抓到投籃節奏，「因為你沒有任何想法，就是只想著出手，不過能投進我也感到意外，所以我直接往休息室跑。」

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柯瑞生涯對陣28支球隊都有單場至少砍進40分的紀錄，唯一例外是活塞，此外，這也是他在35歲之後第20次飆破35分，超越喬丹、杜蘭特的19次，躍居史上第二，僅次詹姆斯的48次。

不只勇士教練柯爾力讚柯瑞的精湛演出，籃網主帥費南德茲也被打服，他說：「這就是為什麼柯瑞是史上最出色的射手，也是世界上最優秀的球員之一，我們的球員已經打很好，但當你和這樣的球員對決，情況就會變成這樣。」

勇士另一奪勝功臣巴特勒貢獻25分，這也是他加入勇士出賽11場的第10勝，柯瑞盛讚有好幾次都被巴特勒拯救，減輕場上負擔，柯瑞近5場狀況絕佳，可得34.8分、7.8助攻和4.6籃板，幫助勇士在東部5場客場之旅拿下4勝1負。

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