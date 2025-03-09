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獵到2強投 平野一手好牌也煩惱

2025/03/09 05:30

前獅隊王牌勝騎士加盟中信兄弟，將加入開季先發輪值競爭行列。（資料照）前獅隊王牌勝騎士加盟中信兄弟，將加入開季先發輪值競爭行列。（資料照）

〔記者徐正揚／屏東報導〕眼看球團相繼網羅去年統一獅、富邦悍將的王牌洋投勝騎士、羅戈，中信兄弟總教練平野惠一昨不諱言今年開季洋投陣容「很豪華」，但他強調，洋將與本土球員都需要隊內競爭，他仍會努力嘗試在戰績與養成之間找到平衡點。

前悍將王牌羅戈加盟中信兄弟，將加入開季先發輪值競爭行列。（資料照）前悍將王牌羅戈加盟中信兄弟，將加入開季先發輪值競爭行列。（資料照）

兄弟洋投卡位戰

兄弟總教練平野惠一（右）希望洋投從春訓就感受到競爭。 （中信兄弟提供）兄弟總教練平野惠一（右）希望洋投從春訓就感受到競爭。 （中信兄弟提供）

勝騎士、羅戈沒豁免權

平野指出，勝騎士、羅戈都是有實績的投手，今年的洋投陣容確實很好，去年他接任總教練後一直強調隊內競爭，希望不只發生在本土球員，勝騎士、羅戈的加入讓洋將競爭拉高到一定程度，「如果只有3名洋投，容易出現『沒有誰就不行』的氛圍，希望洋將也能從春訓就感受到競爭。」

平野認為，總教練的煩惱有兩種，一是大家都很好，一是沒有人能用，中職這幾年經常出現，洋投在球季打到一半，被其他國家職棒挖角，造成有些球隊的戰力突然大幅下降，預先做好準備很有必要，「我們去年也碰到，艾士特被韓職起亞虎買斷合約，必須事先做好防範。」

平野表示，兄弟去年拿下4年內第3座總冠軍，關鍵在於團隊戰力與倚賴洋投，今年狀況與去年差不多，還要擔心主力選手又老1歲的高齡化，為避免球員銜接出現斷層，希望趕快把下一批選手練起來，明起兵分兩路在洲際、園區繼續春訓，考量資深球員需要時間調整體能，洲際組傾向多帶年輕球員，為球季中隨時需要戰力銜接做好準備。

開季輪值2本土席

競爭者浮現4人選

投手教練王建民認為，勝騎士、羅戈都有在比賽，用球數已到60球左右，報到後先調整時差，再安排在熱身賽上場，由於聯盟規定洋將註冊4人、登錄3人，重點在於5位洋投如何取捨，誰能進入開季輪值要看調整狀況才能決定，2席本土先發預計由鄭凱文、魏碩成、盧孟揚競爭，張祖恩也是人選之一。

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