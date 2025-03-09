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兄弟給5年約 詹子賢一度自我懷疑

2025/03/09 05:30

詹子賢（資料照，中信兄弟提供）詹子賢（資料照，中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕去年季後在自由球員市場引發競逐，詹子賢昨坦言非常意外，最終拿到平均月薪80萬元的5年大約更嚇一大跳，他表示，既然不只一支球隊覺得自己有價值，他就更應該走出去年低潮，今年球季努力展現應有身手。

詹子賢指出，去年是合約年，很想拿出好成績，加上距離生涯百轟只差6支，覺得難度不會很高，一時打不好不會很在意，原本得失心不會很重，沒想到愈打不好看得愈重，加上狀況不錯時未必有上場機會，單季擊出1轟、長打率0.331都是生涯新低，打擊率0.255、上壘率0.338則是次低。

詹子賢表示，申請FA後看到各隊報價愈來愈高不但嚇到，甚至懷疑自己沒有這個價值，一度猶豫是否該在合約上簽字，感謝台鋼開出很有誠意的合約，讓他認真思考是否要轉隊重新開始，後來兄弟逐漸加碼才決定續留，「主要是對環境很熟悉，拿到複數年合約會覺得穩定。」

雖然拿到生涯最大合約，詹子賢認為今年春訓並未受到影響，按部就班一切正常，去年成績是不好，但對球隊不是完全沒貢獻，生涯平均數據也不算差，並清楚哪裡要修正或加強，回到先發或負責代打都看教練安排，「就把自己準備好，把該有的價值展現出來，我還是很好用的。」

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