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兄弟開幕戰夠資格 11票種最貴2380元

2025/03/09 05:30

中職近10年開幕戰票價中職近10年開幕戰票價

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職開幕戰3月29日於台北大巨蛋登場，在台灣隊勇奪世界12強冠軍和殺進經典賽會內賽的雙重「順風」加持，主隊中信兄弟端出最貴2380元的座席，大幅刷新聯盟開幕戰的票價紀錄，在大巨蛋開業後，開幕戰票價直追台灣大賽。

中職今年6隊將在大巨蛋舉辦52場比賽。（資料照）中職今年6隊將在大巨蛋舉辦52場比賽。（資料照）

人氣球隊攻蛋

搭上2大賽順風車

去年味全龍迎來大巨蛋的首次中職開幕戰，開出最貴1880元刷新紀錄，卻在短短1年被大幅改寫，而中信在開幕戰劃分史上最多的11項席種，連同熱區和本壘後方最貴的2380元，有6項席種從1980元起跳，球團也端出2024年冠軍戒指、短T和手冊等進場贈品帶動買氣。

從2003年開始，中職開幕日都只有1場比賽，由上季台灣大賽冠軍作東，扣除近4年球團特別針對開幕戰訂定價格，其他幾乎都比照例行賽的一般票價，其中，統一獅在2021年的台南開幕戰最貴僅450元，還以「龍獅」和「象獅」的傳統對決話題推出卡套和典藏卡作為進場贈品。

中信曾在2022年洲際開幕戰推出最貴1100元的票價，雖附贈球衣和口罩，卻有不少球迷反應「很考驗信仰」，讓隔年中信降價至最貴700元。如今有了大巨蛋，就算票價直逼去年台灣大賽最貴的2680元，喊貴的球迷卻變少了。

去年大巨蛋共有38場例行賽，平均每場吸引多達20689人進場，今年6隊進駐舉辦52場比賽，在票價普遍提升的情況下，「大巨蛋2年」的觀眾數變化值得關注。

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