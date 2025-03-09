HBL》葉總忍住一口氣 松山暌違7年爭冠

松山驚天逆轉挺進冠軍戰，查傑（左二）與劉廷寬相擁慶祝。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中昨在113學年HBL男子甲級4強賽完成驚天逆轉，最終以64：62險勝頭號種子光復高中，繼106學年後再度挺進冠軍賽，今天將與尋求衛冕的南山高中上演「雙山爭霸戰」，這也是兩隊繼99、104、105學年之後第4次爭冠，前3次交鋒松山贏了兩次。季軍戰則由光復對陣南湖高中。

南山晉級決賽，謝旻耕（左）與劉耕灝是兩大贏球功臣。（記者陳志曲攝）

查傑帶頭逆襲

末節扳倒光復

松山昨從領先打到落後，第4節剩不到4分鐘還以52：60落後，主力查傑先投進1顆三分球，加上決勝關頭光復自亂陣腳犯規太多，松山的劉程恩、劉廷寬把握住罰球機會，成功扳倒光復，這也是30歲的松山教練葉韋喬帶隊以來首次在小巨蛋奪勝。

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葉韋喬透露，其實他最後差點要嚴厲訓斥球員，只是話到嘴邊卻說不出口，只好用鼓勵方式盼子弟兵別放棄，「我們把自己該做的做好，最後真的有好的結果。」

查傑攻下松山最高的24分，劉程恩、劉廷寬進帳16分，3人也是葉韋喬眼中的英雄。高三的查傑、劉程恩今天冠軍賽將放手一搏，期許在高中生涯最後一戰不留遺憾。

南山挑戰衛冕

爭取隊史第9冠

南山昨打完前3節還落後3分，末節打出17：4猛攻，以86：70擊退南湖，連5屆挺進冠軍賽。其中以劉耕灝斬獲25分表現最佳，傷癒歸隊的謝旻耕11分、9籃板、11助攻「準大三元」，也是致勝功臣。

南山今天將爭取隊史第9冠，不過，過去他們僅在96學年衛冕成功，其他幾次挑戰連霸都鎩羽而歸。

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