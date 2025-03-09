HBL》北一女不再恐淡 打出冠軍隊模樣

北一女中鋒王若妍（右）貢獻全隊最高15分。（記者陳志曲攝）

斬斷淡商小巨蛋12連勝

永仁重返冠軍戰，陳薇涵獨拿18分。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求2連霸的北一女中昨打出教練駱燕萍心中的「冠軍隊模樣」，終場以79：75力克淡水商工，終結在台北小巨蛋對戰淡商3連敗，連4屆挺進冠軍賽，今天將在113學年HBL女子組冠軍戰對決永仁高中。淡商中止在小巨蛋的12連勝，今天將和陽明高中爭奪季軍。

永仁高中重返HBL冠軍戰。（記者陳逸寬攝）

北一女在8強跌跌撞撞，讓駱燕萍看得火冒三丈。駱燕萍在4強賽前努力讓球員知道什麼才是「冠軍隊模樣」，昨每名球員上場都拚勁十足，把自己的份內工作做好，全隊都獲得駱燕萍的認可。衛冕軍展現兵多將廣的優勢，並利用嚴密團隊防守讓淡商發生31次失誤，成為贏球關鍵。

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衛冕軍北一女驚險晉級冠軍戰。（記者陳志曲攝）

北一女過去在小巨蛋最怕遭遇淡商，108、110、111學年都在冠軍賽落敗，昨終於治癒「恐淡症」。

另一場四強賽，永仁以67：60擊退陽明，繼107學年後再度挺進冠軍賽，也是女子組首支經過12強外卡賽考驗，最終挺進冠軍戰的隊伍。

永仁從外卡賽挺進決賽

不過，永仁103、107、109學年都在冠軍賽鎩羽而歸，教練時超傑也向球員喊話，大家辛苦這麼久，如今已走到最後一哩路，目標就是繼102學年後再次封后，能否贏球就看球員的臨場表現。

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