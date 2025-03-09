找對洋將多重要? 特攻首嚐3連勝

特攻洋將飛馳攻下全隊最高18分，成功捍衛主場。 （記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕上半季頻繁更換洋將的新北中信特攻終於找到勝利方程式，昨兩位新洋將飛馳與馬可再度繳出亮眼表現，聯手助隊以95：89力退桃園雲豹，本季首度締造3連勝，賽後戰績10勝12敗，取代雲豹站上第5名。

飛馳、馬可銳不可擋

戰績衝上第5

特攻自從找來美籍後衛飛馳與來自蒙特內哥羅籍大前鋒馬可後，戰績扶搖直上，兩人來台後出賽的3場球隊未嘗敗績，飛馳昨攻下全隊最高18分，其中12分集中在下半場，馬可挹注17分、20籃板，射手謝亞軒也有10分進帳，成功捍衛主場。

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特攻昨在末節一度握有24分領先，不過僅以6分差贏球，險些陰溝裡翻船，執行教練莫米爾昨除肯定子弟兵防守端的表現，也坦言團隊在最後8分鐘心態鬆懈，「這對我們來說是警訊，應該要好好把比賽結束。」

雲豹方面，蟬聯單月MVP的主控高錦瑋攻下25分、7籃板、5助攻，主力外援克羅馬傷癒復出拿下14分、9籃板、6助攻。

另外，高雄海神昨在主場靠克雷格32分領軍，以104：88擊敗新竹攻城獅，收下2連勝。攻城獅則苦吞3連敗，甫獲單月最佳外援的努利貢獻31分、14籃板，新洋將薛斯基初登場18分作收。

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