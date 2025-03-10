悍將熱身賽不敗 曾峻岳燈光秀有「異」見

新莊球場界外區更新為人工草皮，是台灣首座天然草皮與人工草皮混 合的職棒球場。（記者陳志曲攝）

「新莊城堡」大升級 獲好評

「升級版」新莊球場昨首度開箱，建置LED燈光控制系統。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將的「新莊城堡」在休賽季進行6大升級後，昨安排和味全龍隊熱身賽進行「開箱」測試，除了選手和教練對混合式草皮等整建成果予以好評，守護神曾峻岳9局登板的LED燈光秀更是一大亮點；富邦悍將3：2擊敗味全，連同和韓職隊伍交手在內的自辦熱身賽6勝1和，保持不敗之身。

富邦悍將昨和味全龍進行熱身賽，曾峻岳9局登板守勝，燈光秀伴隨出場曲氣勢大振，不過總教練陳金鋒賽後重申，希望以不影響選手為前提。 （記者陳志曲攝）

鋒總希望燈光秀不影響選手

富邦2局下靠戴培峰、申皓瑋對龍隊洋投龍聖接連長打先馳得點，龍隊一度追平，張育成3局下適時安打又取得1分領先。9局上，曾峻岳自牛棚區走向投手丘時，燈光秀隨著出場曲《將軍令》一起登場，進場4800名球迷也跟著大合唱。

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由於還在測試階段，直到曾峻岳踏上投手丘準備熱身，燈光秀都還持續，讓投捕一度略有遲疑，富邦總教練陳金鋒賽後重申：「去年有提過，理解觀眾需要新鮮感，但希望不影響選手為前提。」去年樂天桃猿主場燈光秀，就曾因富邦選手換局熱身時仍持續，讓鋒總數度抗議。

對於燈光秀出場的初體驗，曾峻岳坦言：「滿酷的！」不過他也提到，球團應該還在尋求最合適的時間長度。昨1保送、被擊出1安打，曾峻岳表示這是自經典賽資格賽打完後初次實戰，自己的變化球路和球場一樣還在調整。

界外區優化 和大巨蛋同級

富邦進行球場優化，包含界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，成為台灣首座天然草皮與人工草皮混合的職棒球場，另建置具備演唱會等級的LED燈光控制系統、全面更新外野座椅、擴建內野環形舞台、擴建熱區和更換熱力區座椅、售票廣場翻新等6大項目。富邦人壽並攜手倡議運動平權，同步優化場內外無障礙設施，增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」，持續共同關注身心障礙者之運動參與權益。

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