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和卡洛爾有交流 張育成樂見美援

2025/03/10 05:30

張育成在WBCQ後昨首度歸隊實戰，自認調整順利。 （記者陳志曲攝）張育成在WBCQ後昨首度歸隊實戰，自認調整順利。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰、吳清正／綜合報導〕台灣隊取得明年經典賽正賽門票後，大聯盟兩位台裔好手卡洛爾和費爾柴德，是否加入台灣隊備受矚目。台灣隊教練團去年就曾與兩人聯繫，響尾蛇隊卡洛爾還未有明確回覆，費爾柴德則在日前受訪時，初步表達代表台灣的意願。

就算邀不成 中職也有好手

旅美多年且去年才返台發展的張育成，樂見更多大聯盟好手加入台灣隊。張育成說：「比賽是大聯盟主辦，如果能邀請更多好手來加入，對台灣隊戰力提升當然是好事。但如果沒能邀請成功，中職也有很多好手可以打。」

張育成生涯效力過守護者、海盜、光芒和紅襪隊，他透露，曾在大聯盟比賽時遇到過費爾柴德，但兩人互不認識，反倒和卡洛爾的IG有互相追蹤，還曾互相私訊討論打擊。談起兩人相識過程，張育成說：「看到他打擊影片，就有聊一下，畢竟他比我強嘛。」

昨富邦悍將測試新莊主場整修成果，安排和味全龍隊熱身賽，張育成和經典賽資格賽隊友李宗賢都擔任先發，張育成透露，這是他歸隊後近期首度實戰，他說：「回來之後，教練給我跟宗賢很大空間調整，有休息也有訓練到，目前調整都很順利。」

費爾柴德若加入

戰力激升

兩位台美混血選手昨天在熱身賽同場較勁，卡洛爾棒子持續火熱擊出2支安打，替補上場的紅人隊費爾柴德雖然沒有安打，紅人隊以9：8力克響尾蛇隊。卡洛爾去年上半季陷入低潮，經過調整，下半季已大有起色，今年熱身賽更是火力全開，出賽6場擊出8支安打、3支全壘打、8分打點，打擊率0.533，OPS高達1.721。費爾柴德第6局上場守中外野，唯一的打擊機會打成中外野飛球出局，熱身賽打擊率0.154。

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