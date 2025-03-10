獅啦啦隊發表Show 門票秒殺

統一獅昨舉辦2025年啦啦隊發表會。（記者龔乃玠攝）

漲價200元 224席1分鐘搶完

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅啦啦隊連續2年舉辦售票發表會，3位來自日韓的啦啦隊希美、千紘和趙娟週皆續留，以20位隊員迎接新球季，即便門票漲價200元，224席仍在開賣後1分鐘秒殺，門票收入27萬2720元，延續驚人效益的「啦啦隊經濟」。

獅隊啦啦隊陣容相較去年變化不大，僅統一獅投手胡智爲的老婆艾璐因懷孕引退，她昨出席啦啦隊發表會指出，雖然不能在喜歡的舞台上跳舞，但媽媽是偉大的角色，很享受現在的生活，努力成為更好的母親。

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日本隊員希美、千紘和南韓隊員趙娟週都續披獅戰袍，邁向第2年。希美在小木板寫上「中文進步」，上進地表示是今年最大目標；趙娟週則許下「統一獅總冠軍」的願望，盼能初體驗封王遊行的感覺。

獅隊第2年推出售票的啦啦隊員發表會，今年辦在同場地的224席不變，即便漲價200元，殺秒速度反而從去年的3分鐘進化到1分鐘，窺見女孩們的高人氣，獅隊門票收入也比去年多賺進5萬台幣。

每週五推2位UniGirls主打星

獅隊昨宣布，今年主場賽事特別規劃「星光女孩SHOW」活動，每週五都會推出2位主打星UniGirls女孩，除了賽前在場外會有專屬的簽名見面會，5局中場也會帶來各種不同風格的精彩演出。

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