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陳文杰報銷免驚 洪總有按算

2025/03/10 05:30

頂替陳文杰空缺人選，台鋼總教練洪一中先點名紀慶然。（台鋼雄鷹提供）頂替陳文杰空缺人選，台鋼總教練洪一中先點名紀慶然。（台鋼雄鷹提供）

點名紀慶然開季中外野手

〔記者徐正揚／台南報導〕去年拿下3年內第2座外野手金手套的陳文杰4日在比賽中受傷導致球季報銷，由誰頂上空缺成為台鋼雄鷹今年一大考驗，總教練洪一中卻不因此感到悲觀，點名去年下半季轉任外野的紀慶然是開季中外野手，紀慶然則希望利用熱身賽累積更多守備經驗。

出現空缺 就是新人的機會

洪一中指出，陳文杰確實很穩定，他的受傷就是別人的機會，新人雖是變數也是未知數，但年輕人的爆發力很難衡量，去年就安排紀慶然轉任外野，開季主要由他守中外野，若沒辦法還有洪瑋漢，「有人受傷就要有人頂，可能不好，也說不定會更好，我不會擔心，還是期待年輕人的表現。」

紀慶然去年在一軍出賽50場，有27場擔任外野手，他表示，進職棒前的守備位置不曾離開紅土區，今年春訓在中外野的表現還行，目前最要加強如何處理平飛球與深遠飛球，因為這兩種狀況都比較難判斷，希望趁熱身賽趕快累積經驗抓到感覺，「努力做到更好，不要有隱形失誤。」

台鋼昨在亞太主球場對統一獅，靠打線於6局上把握對方內野發生3次失誤，狂攻12人次鯨吞8分以9：6逆轉勝，紀慶然先發守中外野，擔任開路先鋒4打數1安打，6局上擊出高飛犧牲打貢獻1分打點，與各敲3安的顏郁軒、曾昱磬都打滿全場。

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