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HBL》劉程恩大三元 松山逆勢封王

2025/03/10 05:30

松山劉程恩（左）成為史上首位在男子組冠軍賽完成「大三元」的球員。（記者林正堃攝）松山劉程恩（左）成為史上首位在男子組冠軍賽完成「大三元」的球員。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中當家後衛劉程恩昨在台北小巨蛋寫下歷史，成為史上首位在男子組冠軍賽完成「大三元」的球員，率松山以90：82打敗尋求衛冕的南山高中，從總統賴清德手中捧起113學年HBL冠軍獎盃，隊史第7座，劉程恩榮膺FMVP殊榮。

賴清德總統頒獎給HBL冠軍隊伍。（記者林正坤攝）賴清德總統頒獎給HBL冠軍隊伍。（記者林正坤攝）

南山尋求衛冕失利

松山繼上屆南山後，於12強賽落入外卡賽，最終還能倒吃甘蔗奪冠的隊伍。30歲總教練葉韋喬表示，這一切真的很不可思議，「我要謝謝球員，因為我相信他們，他們也相信我！」

葉總︰很不可思議

沒有好的身材，劉程恩證明努力就有機會，繳出24分、11籃板、12助攻，成為松山捧冠第一功臣。其實，劉程恩在2月8強賽面對東山高中之戰就差點「大三元」，當時得知未完成有些扼腕，這次在更巨大的冠軍賽寫下歷史，他說：「這是我高中畢業的最棒禮物！」

冠軍戰締三雙首人

松山一路上不被看好，甚至有人認為他們防守不行、進攻不好，不過球員依然努力不懈。劉程恩指出，12強賽落入外卡，那次贏球並晉級8強後，全隊經過這樣考驗都有所蛻變，「但我真的沒想過可以拿冠軍，畢竟我原本還祈禱不要在冠軍賽對上南山。」

拿外卡晉8被看衰

8強賽打不好的高二前鋒劉廷寬，在4強賽前每天早晨6點就開始練投，想用表現打臉不看好他的人，昨松山半場打完落後6分，就是全場攻下22分的劉廷寬於第三節單節3顆三分球，點燃反攻氣勢，葉韋喬表示：「真的多虧劉廷寬跳出來，讓我們保有反擊機會。」另外，克服犯規麻煩的查傑也攻下23分。

光復、陽明收季軍

男子組季軍戰，光復高中靠陳相榮轟4顆三分彈，拿下26分，以90：71擊退南湖高中，勇奪季軍。女子組陽明高中以68：62氣走淡水商工，連3屆收下季軍。

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